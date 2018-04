Nové jezero má první vodu

Aby to bylo možné, musí se jezero nejprve propojit buď s řekou Bílinou, nebo s nedalekým potokem. "Palivový kombinát má za úkol nám do konce roku předložit k této věci hotový projekt," uvedl vedoucí referátu životního prostředí ústeckého okresního úřadu Jiří Mareček. Pokud by se k napouštění jezera využila Bílina, stihlo by se jezero celé napustit za rok a půl, z potoka by to trvalo o půl roku déle.

Odborníci odhadují, že by jezero mělo být zcela plné nejpozději za deset let a doba napouštění se může výrazně zkrátit podle toho, jaký projekt bude nakonec zvolen. V okolí jezera jsou postupně vysazovány stromy a vznikne zde velká rekreační zóna. To vítají představitelé okolních obcí, kteří doufají, že rozvoj turistického ruchu v okolí nového jezera přispěje k zlepšení ekonomické situace v regionu.

Zatopení lomu se také má příznivě projevit na ovzduší v Ústí nad Labem. Odkryté plochy dolu jsou totiž významným zdrojem prachu. Po zatopení dolu již dál prach do města proudit nebude. Těžba v dole skončila v roce 1997.