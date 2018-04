Nové hrobky v Cheopsově pyramidě

Všichni vědí, že Cheopsova pyramida skrývá další dutiny, ale nikomu se je zatím nepodařilo lokalizovat. Byl-li v interiéru pyramidy hrob, bylo třeba zajistit k němu vstup, a to na kámen přesně," tvrdí Bardot.Archeologové s pomocí makrofotografie pořídili velmi detailní snímky stovek metrů stěn, kolem nichž denně procházejí tisíce turistů. Po mravenčím studiu snímků došli k závěru, že mnoho spár mezi kameny je falešných. Dělníci je nejdřív pilou vyryli do kamenů a pak do nich vtlačili maltu."Zatím žádný archeolog nezjistil, že tu stojíme před kamufláží, která je v historii egyptské archeologie jedinečná," řekl Bardot.

Další výzkum prokázal, že pravé spáry byly mimořádně pevně utěsněny. Francouzi nyní mají k dispozici plán kamenů použitých k zablokování vstupu do místností či chodeb.Na jednom z kvádrů navíc našli kamenickou značku, která upřesňovala pozici kamene a kterou dělníci zřejmě zapomněli odstranit. Značka je na kvádru použitém u východu, jímž možná po pohřbu vyšli kněží a který dělníci zakryli posledním přesně vytesaným kusem.



Hypotéza Francouzů vysvětluje, proč společnost Electricité de France v roce 1987 při budování osvětlení pyramidy při vrtech narazila na velké množství písku. Je prý pravděpodobné, že zamaskované chodby byly vyplněny pískem kvůli zvukové izolaci. Při poklepu na stěny nelze dutiny podle zvuku identifikovat.Systém měl sloužit k zamaskování přístupů ke třem dutinám poblíž královské hrobky. Jedna z nich možná mohla být rezervním hrobem krále Chufu, čili Cheopse, či jeho matky Hetepheres. "Není důvod, aby to vše nechal faraón postavit bezdůvodně," domnívá se Bardot. Krutý Chufu byl panovníkem 4. dynastie a vládl v letech 2551 až 2528 př. n. l. Bardot s kolegyní předložil výsledky práce egyptským úřadům a doufá, že získá povolení, aby hypotézy mohl ověřit egyptsko- francouzský tým archeologů.