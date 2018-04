Nové Hrady se snaží přilákat turisty

11:44 , aktualizováno 11:44

Přestože hrad v Nových Hradech svítí od loňska novou bělostnou omítkou, na přilákání návštěvníků to nestačí. Hrad byl kvůli náročné rekonstrukci skoro dvacet let zavřený a na památku, která stojí v nejjižnějším cípu kraje, se zapomene snadno. To vědí nejlépe soukromí nájemci, kteří loni začali podnikat v přízemí hradu a poskytují turistům i průvodcovské služby. "Než si lidi zvyknou, že Nové Hrady už jsou zase otevřené, bude to nejspíš ještě nějakou dobu trvat," míní budějovický podnikatel Jaroslav Filip, který si přízemí hradu najal.