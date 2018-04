Nové Hrady nabídnou od všecho trochu

Vždyť v bohaté historické části města najdete gotický hrad z 13. století se zachovalým zděným příkopem, empírovou budovu nového zámku z počátku 19. století, barokní klášter i sklárny s muzeem. Kromě toho je město východištěm cest k rybníkům v okolí, do Novohradských hor a do Tereziina údolí.

Posledně jmenovaná památka si zaslouží zvláštní pozornost. Tereziino údolí představuje přírodní rezervaci o rozloze 138 hektarů, která byla založena jako přírodně krajinářský park v roce 1756 z podnětu hraběnky Terezy Buquoyové na místě bývalé bažantnice. Údolí se může pochlubit značným množstvím cizokrajných dřevin, rybníky a zříceninou Modrého pavilónu s třicet metrů vysokým cypřišem u vchodu.

Hlavně jím však protéká na kyslík bohatá pstruhová říčka Stropnice. Na ní návštěvník najde uměle vybudovaný vodopád z roku 1817, na jehož vrchol přivádí vodu betonové koryto. Říčka Stropnice zde protéká poměrně úzkým a hlubokým údolím. Její reliéf způsobuje teplotní inverzi, což se projevuje tím, že jsou zde průměrné teploty nižší než v okolí. Proto tady najdete v hojném počtu rostliny, které za normálních okolností rostou v daleko vyšších nadmořských výškách, a které lze celkovým charakterem svého rozšíření považovat za druhy spíše horské. K nejzajímavějším z nich bezesporu patří dřípatka horská. Jde o chráněnou rostlinu, která kvete v dubnu a květnu fialovými květy. Rovněž se zde vyskytuje několik chráněných druhů ptáků, například skorec vodní nebo konipas horský.

Údolím prochází okružní naučná stezka dlouhá necelých šest kilometrů. Je zeleně značená a svou nenáročností je vhodná i pro rodiny s malými dětmi. Najdete na ní čtrnáct zajímavých zastavení. Kromě naučné stezky prochází částí údolí červená turistická trasa, vedoucí dále kolem tvrze Cuknštejn až do obce Dobrá Voda. Nejen příznivci přírodních nealkoholických nápojů jistě znají tento název z etiket na plastových lahvích.

Zdatnější chodci si mohou z Dobré Vody vyjít, v pokračování červené trasy, na Kraví horu (953 metrů), na jejímž vrcholu stojí desetimetrový skalní žulový útvar, zvaný "Napoleonova hlava". A kdo netrpí závratí, tak může vyšlapat na vrchol vojenské rozhledny, odkud při dobré vyditelnosti dohlédnete až na Alpy. Cesta na Kraví horu vede přes obec Hojná Voda, kde v letech 1893-1910 pobýval Zikmund Winter a napsal zde část románu "Mistr Kampanus".

Kdo se při cestě chce občerstvit, má možnost například v bufetu "U rozcestí". Odtud se může vrátit zpět do Nových Hradů po modré turistické trase. Ta vede po hruboasfaltové silničce pod Vysokou horou (1034 metrů) a na začátku obce Šejby se stáčí od hranic směrem do vnitrozemí. Výše zmíněný okruh z Nových Hradů měří přibližně dvacet a co jistě potěší méně zdatné turisty - je na něm jen jedno větší stoupání, které začíná za Horní Stropnicí a končí v Dobré Vodě. Při jeho zdolávání jsou přitom odměnou pohledy na zalesněné hřebeny Novohradských hor.

Tento pohraniční horský val je významný hlavně čistotou vod četných potoků. Pramení zde například řeky Lužnice, Malše a Stropnice. Území je poměrně málo dotčeno civilizací, neprochází tudy žádná důležitá komunikace.

A jedna perlička na závěr. Málokdo ví, že se v centrální části Novohradských hor nachází nejstarší chráněné území v Čechách - z roku 1838 - smrkobukojedlový Žofínský prales. Je oplocen proti škodám jelení zvěří a není přístupný ani pro veřejnost.



JAK SE TAM DOSTAT:

Vlakem po trase Praha-České Budějovice (číslo 220), kde je přestup na trasu České Budějovice-České Velenice (číslo 190). Doba jízdy z Českých Budějovic do stanice Nové Hrady je přibližně hodina. Musíte však počítat s umístěním stanice 3,5 kilometru od centra města. Proto je jednodušší z Budějovic použít autobus, kterým se dostanete přímo k východisku turistických cest v Nových Hradech.



KDE SE UBYTOVAT:

Při vícedenním pobytu se v sezoně doporučuje předem si zamluvit hotel nebo penzion. Jejich nabídka s telefonickým spojením je například v níže uvedené velké cykloturistické mapě.



DOPORUČENÉ MAPY:

Velká cykloturistická mapa v měřítku 1:75 000 Českobudějovicko (Hluboká-Novohradské hory) od vydavatele SHOCART se značením turistických cest. Turistická mapa Novohradské hory (číslo 74) v měřítku 1:50 000 od vydavatele Klub českých turistů.