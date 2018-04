Nové cyklotrasy vedou okolím Kuksu

Severní trasa vede z Kuksu do Stanovic a odtud přes Choustníkovo Hradiště do Ferdinandova. Dále pokračuje lesem do Kocbeří. "Průjezd lesem jsme zvolili záměrně, protože cesta vede kolem starých hraničních kamenů Šporkova panství," vysvětlila předsedkyně sdružení Jolana Šopovová. Z Kocbeří se trasa stáčí na Velkou Bukovinu a přes Vlčkovice cyklisté dojedou zpět do Kuksu.

Jižní trasa vede z Kuksu přes Kašov, Velichovky a Chotěborky do Hřibojed. Cyklisté pak projedou Braunovým Betlémem do Žírče a odtud do Kuksu. V budoucnu by se podél tras měly objevit informační tabule upozorňující na pamětihodnosti či umělecká díla spojená se zakladatelem kukského hospitalu Františkem Antonínem Šporkem. "Turisté se dozvědí, jaké památky na trase jsou, proč tam stojí, zda je nechal postavit Špork nebo někdo jiný a podobně," vysvětlila Šopovová.

Ačkoli občanské sdružení Nový les původně vzniklo k pomoci záchraně Braunova Betléma, okruh jeho aktivit se záhy rozšířil na hospital i na bývalou lázeňskou část areálu, dnešní obec Kuks. "Ukázalo se, že nemůžeme léčit jednu část, aniž bychom neviděli celek. Rozhodli jsme se proto pojmout naši snahu jako celkovou záchranu Kuksu s tím, že podle možností budeme připravovat projekty pro Betlém, hospital nebo přímo pro obec," sdělila předsedkyně.