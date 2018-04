Nové cyklostezky spojují nejhezčí oblasti regionu

V německé Hartavě ústí Pašerácká stezka do naučné cyklostezky, která zájemce provede po starých důlních dílech Horní Lužice. "Odtud se dá najet na německou síť cyklotras. Tam jsou o pořádný kus před námi, takže se dá na kole dojet třeba do Drážďan a dokonce i do Berlína," prozradila Doubnerová. Na dvou turistických přechodech v Hartavě a v Andělce přitom neplatí omezení malého pohraničního styku, takže přes ně mohou přecházet i lidé, žijící více než dvacet kilometrů od

hranic.

"Vyznačením cyklostezek naše práce nekončí. Musíme ještě dostavět cestu u Albrechtic," dodala Doubnerová. Tam totiž cyklisté stále musí překonat kousek cesty po frekventované silnici. Všude jinde, kde by cyklistům hrozilo nebezpečí, vedou

stezky mimo běžné silnice. "Hlavně ve městech a ve vesnicích jsme chtěli cyklisty odvést od silničního provozu," vysvětlila Doubnerová. V budoucnu by na české stezky měli navázat i Poláci, kteří v okolí Bogatynie plánují hustou síť.

"Ideální by bylo, kdyby i u nás fungoval podobný systém, jak v Německu. Tam mají

celostátní síť hlavních cyklostezek, po kterých se dá dojet opravdu skoro kamkoli. Z hlavních stezek potom odbočují různé místní cesty k zajímavostem a památkám." Frýdlantský výběžek, sužovaný vysokou nezaměstnaností, si od nových cyklistických tras slibuje především oživení turistického ruchu. "Všichni máme

zájem sem přilákat lidi. K tomu se časem přidá i nabídka ubytování, občerstvení po cestě a další infrastruktura," usoudila starostka Višňové Marie Matušková.

Frýdlantské pohraničí má turistům co nabídnout, ať už jde o přírodní krásy nebo historické památky. "Stezky vytvořily takovou páteř, a teď by si vesnice mohly začít stavět odbočky ke svým zajímavostem," pokračovala. Nakonec by podle ní měl vzniknout podrobný průvodce místními cyklostezkami, aby turisté našli přesně to, co hledají. Souhlasí s ní i starosta Frýdlantu Jindřich Wurm. "Nic nepřijde hned. Asi nemá cenu budovat nějaké velké zázemí pro jednu cyklostezku, ale až se síť trochu rozvine a lidé o ní budou vědět, nabalí se na ní i navazující služby."

K nim patří například i ve světě oblíbená agroturistika. Lidé z měst si jezdí odpočinout na zemědělské usedlosti, kde pomáhají třeba při senoseči. "V zahraničí se tomu říká Greenways - zelené cesty. Turisté vlastně šetrně pomáhají rozvoji regionů," doplnila Doubnerová.