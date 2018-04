Nové cyklostezky spojí Jizerky s Prahou i hrady na Berounce

Navíc by se mohl snížit i počet nehod cyklistů. Více než polovina cyklotras v okolí Prahy totiž vede po silnicích.

"Jsou nebezpečné. Cyklista si myslí, že má na silnici nějaká privilegia, ale tak to není,“ řekl cyklista a majitel cykloprodejny Martin Štorek z Řevnic v okrese Praha-západ. Jediným řešením je podle něj vybudování cyklostezek – tras vyhrazených výhradně pro cyklisty či chodce.

Nejen cyklisté, ale i bruslaři a kočárky

Koordinátorem projektu Cyklostezky od pramene Jizery po její ústí do Labe s přímým napojením Prahy je Sdružení Český ráj. "Prioritou je vybudování páteřní cyklotrasy v okolí řeky s minimálním převýšením tak, aby byla umožněna pohodlná, bezpečná jízda pro cyklisty, ale i třeba pro maminky s kočárky nebo lidi na kolečkových bruslích. To vše s odpovídajícím zázemím,“ vysvětlila Pavla Bičíková, projektová manažerka.

Cyklisté by se na prvním úseku z Kořenova na Jablonecku až k ústí Jizery do Labe u Čelákovic mohli svézt v roce 2015. Odtud už turisté mají přímé napojení na hlavní město. Dokonce už v roce 2010 by se cyklisté mohli projíždět z Berouna až k Žebráku po nové cyklostezce. Ta by postupně měla spojit všechny hrady a zámky na Berounsku s hlavním městem.

"Pokud vše půjde podle plánu, mohli bychom se do tří let svézt dokonce po nové, více než dvacetikilometrové cyklostezce z Berouna až do Žebráku,“ potvrdil berounský starosta Jiří Besser.

Město už získalo peníze na vypracování projektu na část této cyklostezky směrem na jihozápad podél řeky Litavky z Berouna do Králova Dvora. Peníze na její výstavbu bude radnice žádat po Evropské unii.

V opačném směru z Berouna na Srbsko bude cyklostezka protažena dokonce ještě letos – přibýt má 400 metrů. "Jde o úsek od lomu Alkazar k lávce v osadě V Kozle,“ řekl berounský místostarosta Tomáš Havel s tím, že před několika dny získalo město výjimku vlády ke stavbě. „Stezka totiž vede první zónou chráněné krajinné oblasti, proto zde nebude možné položit asfalt,“ uvedl Havel. Kvůli dražšímu povrchu vyjde stavba asi na šest milionů korun.

Další kilometry cyklostezek se letos objevily ve zpřístupněných okrajových částech Vojenského újezdu Brdy. Celkem zde členové Klubu českých turistů vyznačili kolem 20 kilometrů.

"Pro cyklisty je to ideální, různorodý terén. Trasy jsem si projel, když se navrhovaly. Propojují stávající cyklostezky. Je tu rovina i kopce,“ řekl Václav Zykmund, asistent generálního sekretáře klubu turistů. Zpřístupněno je zde sedm okrajových lokalit vojenského prostoru, bohužel zatím jen o sobotách, nedělích a svátcích.

Ne vždy se však podaří nápad dovést až k cíli. Také Příbram měla v plánu napojit stávající cyklotrasu na stezku vedoucí z Prahy do Vídně. Jednání s krajským úřadem o financování však nedopadla úspěšně.