NOVÉ CÍLE V EGYPTĚ.

Velká písečná poušť na hranicích Egypta a Libye, kde lze nalézt například záhadnou jeskyni s obrazy plavců, známou z filmu Anglický pacient, nebo barevné kaňony na Sinaji stále více přitahuje turisty. Egypt chce proto cestovatelům nabídnout dlouhé výlety do těchto málo probádaných míst někdejší tajemné říše faraonů. Výchozím bodem pro tato objevitelská safari, která byla v minulých letech organizována jen v Mauretánii či v Mali, je oáza Baharíja, asi 400 kilometrů jihozápadně od Káhiry. V Baharíji vyrostly v poslední době nové hotýlky, nejvíce jednoduché penziony rodinného typu. Infrastruktura je zde zatím skrovná, protože turisté, kteří sem zajíždějí, jsou z velké části studenti či nepříliš movití profesionální cestovatelé. Tito cestovatelé přijíždějí do oáz v mikrobusech, najímají si průvodce a pak vyrážejí v džípech do pouště. Výprava na jeden den stojí jednoho asi 25 dolarů. Nejčastěji míří na dva či tři dny do Bílé pouště. Toto místo, jehož klid je narušován pouze nenápadnou přítomností malých hlodavců, je proslulé velkou rozmanitostí roztodivných tvarů vytvořených z bílého vápence.