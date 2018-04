Nové atrakce v Českém ráji! Pro pěší i pro cyklisty

V Českém ráji se mají brzy objevit nové cyklostezky i trasy pro pěší, zlepšit se má rezervační systém a celá oblast se má více otevřít zdravotně postiženým lidem. Novinky, jež se v Českém ráji objeví, představili odborníci na Fóru cestovního ruchu v Prachovských skalách.

Největší akcí je cyklostezka Greenways Jizera, která bude mít v celé délce na 190 kilometrů. Plán na cyklostezku, která by propojila Mladou Boleslav, Turnov, Semily a Železný Brod, je stará deset let. A konečně nabírá konkrétní obrysy.

V příštím roce by měly být průjezdné některé části úseku ze Svijan do Líšného, kde jsou práce zatím nejdále. Jen úsek ze Svijan do Železného Brodu, kde jsou vypracovány vyhledávací studie, vyjde podle odhadů na 80 milionů korun.

Ochránci přírody jsou proti

Cykloturistický velkoprojekt Greenways Jizera ale naráží na Semilsku na odpor ochránců přírody. Těm se nelíbí možnost vedení cyklostezky z Podspálova do Semil údolím Jizery

Nejvíce diskuzí vzbuzuje úsek mezi Podspálovem a Bítouchovem u Semil. Tady lze postupovat buď údolím Jizery kolem železničních tunelů, nebo po silnici na Podbozkov, odkud by se cyklisté museli šplhat do kopce.

Podle varianty buď na Bozkov, nebo na přímo na Cimbál. Možná je i varianta lesem na Spálov. Stoupání přitom dosahuje až 15ti procent. To rodinným výletům zrovna nenahrává.

Varianta údolím Jizery by vedla přes železniční most, podle tunelů k jezu, zde by překonala opět Jizeru a po Riegrově stezce by cyklisté kola kousek dotlačili do Bítouchova.



Řeka Jizera

"Mezi tunely je ještě patrná obslužná cesta z dob, kdy se stavěla železnice. Tunely bychom museli překonávat zřejmě po závěsných lávkách," vysvětluje projektant Pavel Špulák, který připravil čtyři varianty možného vedení cyklostezky.

To se ale vůbec nelíbí Marii Malcové, vedoucí oddělení ochrany přírody Libereckého kraje. "Pro mě je tato varianta neprůchodná. Jde o přírodní rezervaci, která může být zahrnuta mezi evropské lokality, Jizera je nadregionálním koridorem a na skalách jsou vzácná přírodní uskupení," říká Malcová.

Tyto argumenty možná nebudou ani potřeba, tato trasa je nejdražší a peníze budou zřejmě silným argumentem.

Další pro projektanty složité území přichází od Semil vzhůru proti proudu. Zde je opět na zvážení, zda využít stávající silnice a stoupat na Benešov u Semil či se šplhat do okolních kopců na druhém břehu, nebo postupovat přímo kolem řeky.

"Protože se koryto Jizery více než padesát let neudržovalo, tak cesty vyplavila voda. Místy dokonce ujíždějí celé svahy," upozorňuje Špulák. I tady by bylo nutné použít vysutých lávek.

Kromě finanční stránky bude při rozhodování o možných variantách počítat také s možností velké vody a hlavně s možnými problémy kolem vlastnictví pozemků. Jejich prověřování je právě na pořadu akcí.

Cyklisté vítáni

Cyklistům je určen také další projekt, do kterého se Český ráj zapojí. Projekt "Cyklisté vítáni" je převzatý z Německa a Rakouska a jeho základem je certifikační známka, kterou jsou označeny služby nakloněné cyklistům.

V budoucnu by měl tento projekt fungovat v celé Evropě a nabíze ubytování, stravovací služby, kempy i turistické cíle.

Vylepšení se dočká také Zlatá stezka pro pěší. Obnoví se samotná cesta, značení, vyhlídky, informační systém i různé doplňkové služby.

První zmínky o Zlaté stezce Českého ráje pocházejí z druhé poloviny třicátých let minulého století. Stezka prochází skalními městy Hruboskalsko a Maloskalsko, Drábskými světničkami, v dosahu jsou i Prachovské skály.

Stezku lemují středověké hrady Valečov, Kost, Trosky, Hrubá Skála, Valdštejn, Frýdštejn a její součástí jsou i rozhledny a kopce Mužský, Kopanina, Kozákov, Tábor a také skvosty lidové i městské architektury.



Český ráj v zimě, Trosky

Návštěvnost Českého ráje je stále vysoká a jeho krásy objevují i turisté z nových i exotických zemí jako Nový Zéland, Brazílie či Mongolsko. Nejvíce cizinců přijíždí z Holandska, Německa a Polska. Hodně turistů ale přijíždí jen na jediný den.

Noční život? Téměř neexistuje

To by podle Renaty Svobodové z Czech Paradise měla změnit lepší nabídka poznávacích zájezdů pro ty, které neláká cyklistika nebo horolezectví.

"Chybí také více aktivit na trávení volného času, téměř neexistuje nabídka nočního života v turistických střediscích, je zde stále poměrně úzká i nabídka kvalitních ubytovacích a stravovacích zařízení," říká Svobodová.

Na nabídku ubytovacích kapacit, ale i jiných služeb, se orientuje originální rezervační systém Booking SystemBS. Ten za 1,5 roku vytvořilo Sdružení Český ráj spolu s libereckou firmou R-Incom.

"Bez nadsázky jde o nejpropracovanější systém na českém trhu, který nemá konkurenci," tvrdí předseda správní rady Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký.

Zároveň ale přiznává, že možná trochu předběhl dobu.

"Většina systémů je poptávkových, tento je nabídkový a řekl bych lehce nadčasový," dodal Hozdecký.

Zákazník si ověří momentální dostupnost požadované služby a bude ji moct i přímo elektronicky uhradit. Booking System byl prvně představen již na jaře.

"Kromě Českého ráje chceme v budoucnosti obsáhnout celý Liberecký kraj a posloužit tak turistům i na Českolipsku, v Krkonoších nebo v Jizerských horách," uvedl tehdy Radomír Štíhel, ředitel R-Incom.



Český ráj

Rezervační systém odstartuje po Novém roce

V systému je nyní zaregistrováno zhruba 340 subjektů a systém je připraven k ostrému startu. Ten by měl přijít po Novém roce.

"Pracovnice na Informačních centrech se nemohou jednomu zákazníkovi věnovat hodinu, aby ho zaregistrovaly do systému. Proto jsme hledali strategického partnera s obchodními zástupci. Smlouva je nyní před podpisem," dodal Hozdecký.

"V žádném případě nejde o samospásné projekty, které zachrání hoteliéry nebo majitele penzionů. Naší snahou je vytvořit zde profesionální zázemí, které bude pomáhat všem, kterým jde o rozvoj cestovního ruchu v Českém ráji," uzavřel.