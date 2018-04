NOVÁ VODNÍ ATRAKCE

Obří vodní svět s živočichy, korálovými ostrovy a umělým pobřežím hodlá ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku vybudovat společnost Ocean & Continent. Náklady na vybudování tohoto umělého ekosystému by měly činit kolem 150 milionů korun. S výstavbou by se mělo začít ještě letos na jaře a první návštěvníky by atrakce mohla přivítat po 12 až 15 měsících od zahájení výstavby. Areál by měl mít asi dva hektary a stát vedle známé zoologické zahrady. Základem projektu je obří akvárium o objemu 1300 metrů krychlových mořské vody, kolem kterého bude chodník pro návštěvníky. Ve vodě a na souši bude žít několik set druhů živočichů, mimo jiné dvoumetroví žraloci, rejnoci, chobotnice.