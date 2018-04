Budoucnost letecké dopravy. Zruší se třídy, sedět se bude jako v úle

Designérská studia se v posledních letech předhánějí v návrzích nových sedadel do letadel. Přestože se tradiční uspořádání interiéru v letadle zatím nijak radikálně nezměnilo, je to jen otázka času, tvrdí znalci.

S poslední novinkou přišla britská firma Factorydesign, která vytvořila prototyp nových sedadel pro Zodiac Seats, což je společnost, která dodává vybavení pro řadu velkých aerolinek včetně třeba British Airways. Atypické kokony kulovitého tvaru představují revoluční řešení uspořádání sedadel v letadle, kdy by cestující seděli v řadách nad sebou. Celá formace přitom připomíná včelí úl.

Nová sedadla jsou pohyblivá, dá se v nich sedět nebo ležet. Každá buňka má vlastní projektor a obrazovku, dokovací stanici i individuální osvětlení, které se dá přizpůsobit potřebám a náladě cestujícího.

Soukromí, pohodlí a prostor

Nová sedadla ocení zejména cestující, kteří chtějí mít soukromí a nechtějí komunikovat s jinými pasažéry, uvedl ředitel firmy Factorydesign Adam White. „Zodiac po nás chtěl, abychom vytvořili něco neobyčejného, něco zcela nového. My jsme do toho šli s tím, že zároveň chceme přijít s nějakým chytrým nápadem, který by řešil místo a prostor,“ vysvětlil. Námitky, že se do těchto kokonů bude obtížně nasedat, Adam White odmítl s tím, že je to podobně náročné jako nastoupit do terénního vozidla. Připustil však, že pro cestující s omezenou pohyblivostí sedadla vhodná nebudou. Přístup do sedadel by usnadnila speciální stupátka.

Největší výhodou nových sedadel by z pohledu aerolinek bylo, že do letadla by se vešlo o 30 procent víc lidí, z pohledu cestujícího pak získání většího osobního prostoru. Sezení uvnitř kokonu by bylo také mnohem pohodlnější, každý by si nastavil polohu podle svých pocitů, aniž by to nějak omezovalo ostatní spolucestující.

Nové uspořádání sedadel by mohlo vést postupně i k zavedení jiných konfigurací v letadle než klasické rozdělení do ekonomické, byznys a první třídy, napsal list Telegraph. Místo toho by se mohly zavést různé zóny a seskupení sedadel podle potřeb pasažérů. Nová sedadla společnosti Factorydesign každopádně cílí hlavně na klienty, kteří cestují sami a preferují soukromí.

