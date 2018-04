Konec tlačenic v uličce letadla? Vyřeší to nová posuvná sedadla

Americká společnost Molon Labe Design vyvinula nová posuvná sedadla a tvrdí, že tato vychytávka zkrátí čas nástupu do letadla na polovinu. Fungovalo by to tak, že krajní sedadlo v uličce se posune přes prostřední sedadlo, takže prostor v uličce by se rozšířil ze současných 48 centimetrů na 109 centimetrů. Po nástupu by se sedadla vrátila do svých výchozích pozic.

Cestující, kterým nyní trvá notnou chvíli, než se proderou uličkou, mnozí s palubními zavazadly, by se tak na svá místa dostali až dvakrát rychleji.

Vynález by mohl aerolinkám přinést značné úspory. Díky tomu, že nová sedadla ušetří hodně času během nástupu a výstupu, zkrátí se také doba, kdy letadla stojí na rozjezdové dráze a v neposlední řadě tak i náklady na palivo.

Firma Molon Labe Design spočítala, že pokud by americké vnitrostátní aerolinky se 345 letadly využily nových sedadel, stejný počet letových hodin by pak mohlo zvládnout jen 317 letadel. Vycházelo se ze statistik v roce 2010 a v úvahu se brala řada faktorů, jako např. celkový počet letových hodin, průměrný počet nástupů a výstupů za den, prostoje i průměrná doba, kdy letadlo musí zůstat mezi lety na zemi...

Posuvná sedadla v letadle Zde je vidět, jak by se mohla rozšířit ulička v letadle po částečném posunutí sedadel.

Sedadla budoucnosti, zatím spíše na kratší lety

Zkrácení doby nástupu do letadla ocení především nízkonákladové aerolinky, které potřebují během dne 'protočit' svá letadla co nejrychleji. Ryanair už dokonce spolupracuje s čínskou leteckou společností na prototypu letadla s širšími dveřmi, které by cestujícím umožnily rychlejší nástup a výstup, napsal americký list USA Today.

Nová sedadla Molon Labe Design však mají jeden háček. Zatímco prostřední sedadlo by získalo drobnou výhodu - bylo by o 7,6 cm širší, posuvné sedadlo se nedá sklopit a také je méně polstrované. Šéf designérské firmy Hank Scott ale slibuje, že podle dalšího modelu už sedadlo bude sklápěcí a rovněž je prý možné se domluvit s aerolinkami na trochu větším polstrování, pokud bude zájem. Nicméně sám připouští, že systém bude vhodný spíš pro kratší lety, které nebudou trvat déle než tři a půl hodiny. "Například během letu z New Yorku do Los Angeles (který trvá minimálně 5 hodin - pozn. redakce) by méně polstrované sedadlo nebylo právě tím nejlepším," připustil Hank Scott.