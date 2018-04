Konec války loktů v letadle. Nová područka bude fungovat pro dva

Designéři se v posledních letech předhánějí ve vynálezech produktů s jediným cílem - zabránit třenicím a hádkám v letadle.

Nová područka, inspirovaná origami, japonským uměním skládání papíru, by mohla být trefou do černého. Je to totiž první výrobek, který by mohl rovnocenně sloužit oběma pasažérům, sedícím vedle sebe. Letos na jaře přišla firma Paperclip Design Limited rovněž s novým typem opěrky, ta však byla ve tvaru kancelářské sponky a opět tam mohl vyvstávat nový problém - kdo si položí paži nahoru a kdo dolů (více ZDE).

Nová skládací područka Soarigami Soarigami je inspirovaná origami - japonským uměním skládání papíru.

Područka Soarigami, která se rozloží a jednoduše položí na stávající područku, nabízí oběma spolucestujícím stejné šance na opření paže. Výrobek je nyní ve fázi prototypu, na trh by se měl dostat počátkem roku 2015 a bude stát 30 dolarů. Když se rozloží, vypadá jako letadélko složené z větší letecké obálky.

Designéři, kteří Soarigami vyvinuli, vidí jeho největší plus v tom, že spíše než nepřátelství výrobek vzbuzuje sdílení a možná i příležitost ke konverzaci. „Oba uživatelé budou mít stejný díl, ve srovnání s jinými produkty, kde stále byl v závěru vítěz a poražený,“ uvedl spoluautor výrobku Arthur Chang.

Chránič kolen je aerolinkám ‚trnem v oku‘

Soarigami se tak chce vyhranit od produktů, jimiž teď trh začíná být zahlcen, ale které vždy slouží jednomu pasažérovi.

Největší emoce v poslední době vzbuzuje tzv. Knee Defender (chránič kolen), což je jednoduché zařízení, které brání sklopení sedadla cestujícího před vámi. Tato vychytávka, která se prodává za 22 dolarů, způsobila v srpnu drsnou potyčku mezi dvěma pasažéry v letadle United Airlines z Newarku do Denveru, takže stroj nakonec musel nouzově přistát v Chicagu. Chránič kolen, který se rychle stal prodejním hitem, ale už řada aerolinek zakázala na palubě svých letadel používat.

