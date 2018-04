NOVÁ LINKA AIR FRANCE

Air France otevře od 7. května 2001 nové denní přímé spojení z letiště Roissy Charles de Gaulle do Dallasu/Fort Worth, čímž posílí svoji přítomnost na severoamerickém kontinentě a vytvoří tak třináctý vstupní bod do Spojených Států. Let AF320 bude létat z Roissy CDG ve 13h40 a přistane v Dallasu/Fort Worth v 17h10 minut. Na zpáteční cestě let AF323 opustí Dallas v 19h15 minut a přistane na Roissy další den v 11h30 minut (všechny časové údaje jsou místní). Tyto lety budou provozovány letadlem typu Airbus A340 s 252 sedadly.