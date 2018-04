Nová éra Šumavy! Poprvé se otevřou 'zakázaná' místa

I když vedení parku nehodlá slevovat z ochranářských kritérií, která umožňují vznik nových staveb jen v přesně odůvodněných případech, zároveň mu záleží na tom, aby Šumava přitahovala novými nápady.

"Vím, že je to běh na dlouhou trať, ale rádi bychom se jednou provždy odstřihli od praxe, kdy správa parku měla punc organizace, která jen šikanuje lidi. Jsme tu kvůli nim i ochraně přírody. Tím jsou také dány mantinely,“ vysvětluje ředitel Krejčí. A vypráví o průvodci nad jiné kvalifikovaném, jehož odborný výklad turistům měl podstatnou vadu. Pokaždé se stočil na jediné: lidem by navždy zakázal vstup do unikátních šumavských rezervací. Od průvodcovství byl tento odborník rychle odstaven.