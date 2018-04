NOVÁ DAŇ PRO TURISTY NA BALEÁRECH.

tzv. ekodaň. Poplatek bude ve výši půl eura (cca 16 Kč) za jednu noc a osobu, která na ostrově přenocuje v kterémkoli hotelovém zařízení. Měl by platit od druhého pololetí letošního roku. Podle místního ministra pro turistiku Celestího Alomara, citovaného listem El País, budou příjmy z této daně použity na zlepšení životního prostředí přeplněných ostrovů, na udržování pořádku a veřejných služeb, kde by mělo být vytvořeno více pracovních míst. Z placení daně jsou vyjmuty děti do dvanácti let, invalidé a důchodci.