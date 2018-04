Nová cyklotrasa Podoubravím

Přestože se nová cykloturistická trasa v lecčems podobá těm už existujícím, v jistém směru přináší i zcela nové prvky, doposud v podobných projektech nevídané. Ze studie, kterou v listopadu loňského roku zpracovala Šárka Brychtová z Univerzity v Pardubicích, je patrná inspirace rakouskými cyklotrasami. "Specifičností naší regionální Podoubravské cyklotrasy, která je označena číslem 5127, je především síť stanovišť, kde jsme vybudovali přístřešky, instalovali cyklostavy a celkově se snažili vytvořit určité zázemí pro odpočinek cyklistů," přiblížil zatím v regionu neznámou součást cyklotras předseda svazku obcí Podoubraví Jaromír Saidl.

Stanoviště se nacházejí nebo ještě v průběhu nejbližších týdnů vzniknou v Krucemburku, v Podmoklanech, v Libici nad Doubravou, ve Vilémově a v Golčově Jeníkově. Řezbář Josef Cirpyán navíc pro každé stanoviště vytvořil charakteristickou sochu, a tak se cyklisté budou v budoucnu zastavovat v Krucemburku u Mikuláše Střely, v Podmoklanech u hastrmana, v Libici u Lubjatovy tvrze, ve Vilémově u Jiřího z Poděbrad a u nedalekého kláštera u mnicha. V Golčově Jeníkově v tomto směru ještě konečné slovo nepadlo.

Kromě stanovišť tvůrci cyklotrasy z mikroregionu Podoubraví vytvořili na dalších deseti místech o něco méně vybavené piknikové zastávky. Právě bohaté vybavení dvaapadesát kilometrů dlouhé regionální cyklostezky, která zavede cyklisty na území tří okresů, způsobilo, že projekt stál více než jeden milion korun, což jsou náklady přece jen vyšší, než bylo zatím u takto dlouhých cyklotras běžné. "Vlastní značení nás přišlo na sto šedesát tisíc korun. Hlavním investorem projektu je vlastně stát, sedm set sedmdesát tisíc korun jsme získali jako dotaci z programu obnovy venkova," uvedl Saidl.

Původním záměrem spolutvůrců cyklotrasy bylo vést ji po staré kupecké libické stezce, která v těchto místech spojovala v desátém století Čechy s Moravou. "Pokud jsme chtěli trasu vést po stávajících silnicích třetí třídy, museli jsme z prvotní myšlenky slevit. Přesto v okolí Ždírce vznikly dva zcela nové úseky na nově vybudovaných zpevněných komunikacích," přiblížil dále stezku Saidl. Ta na svém nultém kilometru nedaleko Radostína navazuje na nadregionální cyklotrasu číslo 16 spojující Slavonice s Hlinskem i na stezku číslo 5061 vedoucí z nedalekého Vojnova Městce do Bystřice nad Perštejnem.

Podoubravská cyklotrasy má nejvyšší nadmořskou výšku na kótě 644 metrů poblíž svého nultého kilometru, nejnižší místo je o 346 metrů níž. Její cíl se nachází v Golčově Jeníkově 382 metrů nad mořem. Saidl ale připouští i její postupné rozšiřování. "Vypadá to, že bychom ji mohli prodloužit do Havlíčkovy Borové, ale ani to by nemuselo být poslední slovo," odhadl. "Přestože zatím trasa není zakreslena v mapách a na některých místech zbývá instalovat informační tabule, hned po dokončení jejího značení zhruba před třemi týdny se na ní už objevili první cykloturisté. Myslím si, že si vyznavače cyklistiky rychle získá," doplnila starostka Krucemburku Jaroslava Pecinová.