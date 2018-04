Cyklisté dostanou 140 km dlouhou cyklostezku kolem jezera Garda

Cyklostezka navržená italským ministrem infrastruktury a dopravy Grazianem Delriem by měla být dokončena do roku 2021 a její náklady se odhadují na 102 milionů eur.

Jak uvedl server Repubblica Milano, cílem je jednak zvýšit atraktivitu turistické oblasti jezera Garda, propojit jednotlivá města a vesnice na pobřeží jezera, z nichž některé byly dosud izolované a zároveň zvýšit bezpečnost cyklistů oddělením od automobilové dopravy.

Cyklostezka bude mít různé úrovně obtížnosti. Nejtěžší úsek bude kvůli převýšení mezi obcemi Gargnano a Limone sul Garda. Na takových místech se ale turistům nabídne i alternativní řešení, přeprava lodí.



Do letošního léta by měla být dokončena jedna z nejimpozantnějších částí cyklostezky, která povede z Capo Reamol u Limone až do Riva del Garda. Nový úsek, navržený společnosti Salo ATT za 7,6 milonu eur, bude dlouhý dva kilometry a na většině bude zavěšen ve skále přímo nad jezerem.



Stane se určitě jedním z hlavních lákadel pro všechny milovníky kol, kteří si už jezero Garda oblíbili.