Nová cestovatelská horečka: Kambodža

LEVNÁ KAMBODŽA Platí se v dolarech a stále je tu levně Zvláštností Kambodže je její měna. Přestože země má oficiální měnu v podobě rielů, v každém obchodě i v každé tržnici se dá platit v dolarech. Dokonce i místní bankomaty vydávají jak riely, tak i dolary. Přestože zde ceny pro turisty letí prudce nahoru, je zde stále velmi levně. Jídlo na tržišti je možné pořídit za dvacet korun, v restauraci se dobře najíte za 60 korun. Slušné ubytování s klimatizací v hlavním městě vyjde na 300-400 korun za dvoulůžkový pokoj. Doprava Nejjednodušší cesta do Kambodže vede přes Thajsko - z Bangkoku do Phnompenhu či Siam Reapu (odtud se dělají výlety do oblasti Angkoru) létají pravidelné linky a jezdí autobusy či mikrobusy. Vízum v ceně 20 dolarů je možné zaplatit přímo na letišti. Víza Češi potřebují pro vstup do Kambodže vízum. O kambodžské vízum je možné požádat na kterémkoliv zastupitelském úřadě v zahraničí nebo přímo po příletu na mezinárodní letiště v Phnompenhu nebo Siam Reapu či na pozemních hraničních přechodech Poipet, Had-Lek a Moc Bai - Bavet. Poplatek je 20 USD. Užitečný web k vízům do Kambodže - ZDE.































