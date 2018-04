Rio chystá pro turisty vodopád z mrakodrapu, ze kterého se může skákat

Do olympiády zbývá ještě spousta času, přesto se už objevily první návrhy, čím by se mělo Rio ozdobit a přilákat turisty. Tisíce sportovců a návštěvníků budou pro město značnou zátěží. Proto se světoví designéři předhánějí s nápady, které jsou ekologické.

Společnost RAFAA Architecture & Design vymyslela mrakodrap s vodopádem, který by vyráběl elektřinu nejen pro olympijské hry, ale i celé město.

Voda padající dolů by vyráběla elektřinu přes den a část energie by se použila na vytlačení mořské vody do věže. Večer by se pak tato voda pustila na turbínu a ta by vyráběla elektřinu v noci.

Věž vysoká 105 metrů by měla vyrůst na pobřeží Ria. Vstupovalo by se do ní ve výšce 60 metrů nad hladinou moře přes náměstí a amfiteátr.

Strana s vodopádem bude směřovat k moři. Nahoře by měla být kavárna a obchod. Výtahem by se turisté dostali na vyhlídku, která bude za vodopádem. Nabídne ale rozhled do všech stran.

Jen pro odvážné pak bude procházka nad vodopádem po skleněné terase.

Na úrovni 90,5 metrů by měla být plošina pro bungee-jumping, která bude jistě velmi vyhledávanou atrakcí.