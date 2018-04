Nová atrakce Amsterdamu: roztodivné domy v bývalých docích

může se hodit Do Amsterdamu z Prahy létá společnost EasyJet, cena začíná na třinácti stech korunách za zpáteční letenky. Od listopadu zavádí lety do holandského hlavního města také společnost SmartWings. Můžete tam samozřejmě letět třeba s KLM či ČSA, ale cena bude podstatně vyšší. Z letiště se do města dostanete pohodlně buď běžným městským autobusem, stanoviště tu má dobrá desítka linek, nebo vlakem na hlavní nádraží za necelá čtyři eura na osobu. Kromě toho do Amsterdamu jezdí několik autobusových linek, například Student Agency. Vyplatí se rovněž sledovat nabídku Českých drah. I když je většinou cesta vlakem dražší než letenky nebo autobus, můžete narazit na nabídku pod patnáct set korun za cestu tam i zpět. V Amsterdamu od letošního jara zavedli v městské dopravě čipové karty, které si musí koupit i turisté, byť přijeli na pár dní. Pokud jste ve městě na prodloužený víkend, vyplatí se vám koupit tu na 72 hodin – za zhruba dvacet euro včetně cesty vlakem na letiště Schiphol. Karta platí na autobusy, metro i tramvaje. Ale pozor, musíte si ji označit při každém nastoupení do vozidla. Na cesty vlakem si můžete koupit lístky v automatech na nádraží, cena začíná na pár eurech a vlaky jezdí každou chvíli. Děti od 11 let platí v městské dopravě i ve vlacích stejnou sumu jako dospělí.