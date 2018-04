Nová africká destinace Čechů? Mosambik

Ostrov Inhaca. Moře je smaragdové a večer se do něj potápí obrovský zralý pomeranč.

Vy se potápíte přes den a hned pochopíte, proč slunce chodí spát do oceánu. Pod vodou uvidíte svět korálů a rybiček tak barevný, jako by do vody sypali LSD.

Ještě lepší na tom je, že široko daleko nevidíte jiný šnorchl. Lidé to ještě neobjevili.

Také místní ještě nejsou zkažení. "Jste tady úplně v bezpečí," říká pán v hotelu. "Kdyby něco, lidé by vás chránili." Vesnice, tedy dvě řady domečků a chatiček pod palmami podél písečné cesty, je čistá. Řezbář je rád, že ho fotíte, stejně tak většina matek na trhu.

Snadno poznáte, kdo je z Maputa. Černý Arnold Schwarzenegger se celý den opírá o palmu a "dře" tím, že prodává těm pár turistům masky a žraločí čelisti. "Kolik stojí tahle?" zeptám se. Řekne cenu, za niž byste si v Evropě koupili moped. Když mě vzkřísí, vysvětlí mi: "You must support me. – Musíte mě přece podporovat." Ale tenhle vykuk je výjimka. Ostatní žijí tak nějak čistě a spokojeně. Zásoby se sem vozí lodí a oni nabízejí fotogenické divadlo, jak se brodí vodou s pytli na ramenou.

Vzduch tady voní, život je tu jednoduchý a prostý, a když ležíte v noci na pláži, mohli byste hvězdy trhat jako třešně.