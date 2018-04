Nostalgie na kolejích

Právě díky velkovévodovi úzkokolejka láskyplně zvaná Molli už od roku 1886 zdolávala zhruba šestikilometrovou vzdálenost dělící město od Heiligendammu, nejstarších mořských lázní v Německu, a přivážela hosty do tamních lázeňských domů. O pětadvacet let později byla prodloužena o dalších zhruba deset kilometrů. "Konečnou" se staly opět lázně - někdejší Brunshaupten a Arendsee, jejichž sloučením později vznikl dnešní Kühlungsborn.

Dnes je ovšem Molli spíš turistickou atrakcí, kde se o pohodlí cestujících stará čtyřiatřicet zaměstnanců, než běžným dopravním prostředkem. Místní většinou dávají přednost silnici, která vede v podstatě souběžně s tratí. Je to sice asi rychlejší, ale rozhodně méně romantické. Páni s cylindry a dámy se slunečníky z dob začátků této železnice jsou sice titam, čtyři parní lokomotivy však i dnes celoročně táhnou vagony, které opravdu už něco pamatují.

Vozový park je skutečně úctyhodný: zahrnuje přes tři desítky osobních i nákladních vagonů, z nichž některé byly vyrobeny v prvním desetiletí minulého století. Dodnes je pro zájemce kromě jízdy na tvrdých lavicích připraven i luxusní salonní vůz se záclonkami, kobercem a šampaňským. V Bad Doberanu se úzkokolejka proplétá mezi klasicistními lázeňskými domy i úzkými ulicemi plnými moderních obchodů.

Řečeno s jistou mírou nadsázky, tady se snad dá jet vlakem i "za roh" nakoupit - jedna z necelé desítky zastávek na trati dlouhé 15,4 kilometru je totiž přímo před jednou z místních samoobsluh. Pak Molli vyrazí na cestu mezi poli a hustým lesem. Za okny se mihne i nejstarší dostihová dráha v Německu, která dnes ovšem ožívá jen na pár dní v srpnu.

V Heiligendammu na malém nádraží připomínajícím místo, kde Miloš Hrma a další aktéři Hrabalova příběhu ostře střežili projíždějící vlaky, musí Molli na chvíli zastavit. Souprava totiž jezdí po celé délce trati jen po jedné koleji, a tak vždy musí počkat na vlak z protisměru. Kdo si objedná na cestu průvodce, právě tady se od něj zpravidla dozví, jak vlastně přišla tato meklenburská železnice ke svému jménu. To prý jeden sedlák z Bad Doberanu kdysi měl tlustého mopse zvaného Molli, s nímž se chodíval projít do Heiligendammu. Psa prý nikdy nic nevyvedlo z míry - dokud se ovšem proti němu jednou nevyřítil černý houkající obr chrlící oblaka dýmu a páry. Kolos přiměl mopse ke zběsilému útěku, a jak za ním sedlák křičel "Molli, vrať se", strojvůdce v domnění, že volá na něj, zastavil. Pak se sice všechno vysvětlilo, ale jméno se všem zalíbilo - a už úzkokolejce zůstalo.

Nejsou to jen nostalgické vzpomínky na dobu, kdy lidé jezdívali na prázdniny vlaky poháněnými párou, či výchova potomků, pro které je ona éra dobou dinosaurů, co ročně přiláká k projížďce na 480 tisíc pasažérů. Kde jinde se třeba přímo ve vlaku pořádají koncerty a další kulturní akce? Pravda, vážná hudba nebo jazz zní vagony jen v letní sezoně, zato po čtyři večery v týdnu.

A kde jinde si vlak "zahraje" v představení pořádaném přímo na kolejích, jako již několik let na nádraží v Kühlungsbornu? Málokde se také nabízí jízda přímo na lokomotivě. Tady si za padesát marek můžete stoupnout - samozřejmě pod dozorem zkušené posádky - rovnou "k volantu". A co víc, kdo má chuť, odvahu a samozřejmě nezbytných tisíc pět set marek, může se tu naučit lokomotivu řídit i osobně. O desetidenní "mašinfírský" kurs je podle provozovatelů dráhy mimořádný zájem.

Lokomotivu už řídilo přes 160 "čestných" strojvůdců, z toho dvě ženy. Zhruba pětačtyřicetiminutová jízda končí v Kühlungsbornu. Na nádraží - současně rovněž v malém muzeu. K Molli totiž patří i svérázný skanzen na kolejích, kde jsou k vidění nejen lokomotivy a nejrůznější typy vagonů, ale i mnoho dalších technických zařízení spojených s parní érou železniční dopravy. Nechybějí ani dobové fotografie a video dokumentující více než stoletou historii této úzkokolejky. Nadšené tu bývají hlavně děti, které si mohou leccos přímo osahat - od podvozků po telefony, návěstí a jiná "hejblata".



Může se hodit

JAK MOLLI JEZDÍ: V letní sezoně, která trvá od poloviny dubna do začátku října, jezdí vlak z Bad Doberanu do Kühlungsbornu každou hodinu, po zbytek roku jsou intervaly dvouhodinové.



KOLIK TO STOJÍ: Zpáteční jízdenka na celou trasu vyjde na 16,50 marky. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny rodinné jízdenky, například dva dospělí s třemi dětmi zaplatí za jednu cestu tam i zpět necelých 34 marek. Starý nádražní telefon



CO SI JEŠTĚ PROHLÉDNOUT: V Bad Doberanu, někdejším letním sídle meklenburských vévodů, stojí za zhlédnutí klášterní chrám z přelomu 13. a 14. století, který patří mezi nejvýznamnější památky v Meklenbursku, i zbytky dochovaných hradeb kdysi opevněného kláštera. Podrobnější informace o klášteře založeném ve 12. století u slovanské osady Dobřany najdete v městském muzeu.



UŽITEČNÉ ADRESY: www.molli-bahn.de molli-bahn@t-online.de