Na auto s turisty zaútočil nosorožec. Záběry, ze kterých mrazí

Osmačtyřicetiletá Alexandra Poierová natáčela záběry podél hlavní safari cesty v Národním parku Etosha, přičemž sledovala nosorožce dvourohého. Ten se klidně přibližoval po pastvině, náhle však, jakoby ho něco vystrašilo, se rozběhl k cestě, zvyšoval tempo a nakonec vší silou udeřil rohy do stojící bílé toyoty. Poté to do auta napřel ještě jednou, ale už s menší intenzitou.

Džíp se naštěstí jen zakymácel, otřesení turisté rychle nastartovali a z místa odjížděli pryč.

„Odehrálo se to velmi rychle a znenadání. Nosorožec se poté začal přesunovat k našemu autu, takže jsme taky rychle odjeli,“ vypověděla britská turistka pro list Daily Mail, který o incidentu ve středu informoval. Alexandra Poierová nejspíš až nyní dala svolení k publikaci videa, které již bylo půldruhého roku umístěno na Youtube.

Kriticky ohrožený druh

Nosorožec dvourohý, nazývaný také černý, je spíše plachým, samotářským zvířetem. Ve chvíli, kdy se cítí ohrožené, ale může být značně agresivní. Nosorožec dvourohý patří ke kriticky ohroženým druhům. Zatímco dříve se vyskytoval napříč celou subsaharskou Afrikou, dnes už žije jen na několika málo místech v Keni, Tanzanii, Namibii, Zambii a dalších částech Jižní Afriky. Wikipedie uvádí pro srovnání tato čísla - v roce 1900 to bylo v západní Africe zhruba 100 tisíc jedinců, v roce 1995 již jen 2400 jedinců...

V Česku můžete tohoto nosorožce spatřit v ZOO ve Dvoře Králové.