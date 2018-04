Nosiči vynesli na Sněžku i klavír

Když se v roce 1949 rozjela lanovka na Sněžku, ubyla nosičům práce. Helmut Hofer se svým otcem nakonec zůstali posledními horaly věrnými tomuto řemeslu. Helmut skončil s nošením po prodělané žloutence v roce 1953, nastoupil pak jako elektroúdržbář do textilky v Horním Maršově, kde potom strávil dalších devětatřicet let. "Lékaři mi po nemoci doporučili, abych si našel nějakou méně namáhavou práci. Tak jsem je raději poslechl," říká. Jeho otec se jako poslední v Krkonoších vynášením nákladů živil až do důchodu, do kterého odešel v roce 1961. I kdyby se ochráncům přírody podařilo prosadit, aby připravovaná nová lanovka nevedla až na vrchol Sněžky a končila už na Růžohorkách, nosiči se podle Hofera do Krkonoš už stejně nikdy nevrátí. "Ta doba je nenávratně pryč. Dnes už se dá na Sněžku vyjet autem, v zimě se tam lidé dostanou rolbou nebo skútrem. Nevěřím tomu, že by se naše řemeslo mohlo do Krkonoš ještě někdy vrátit," myslí si poslední z krkonošských nosičů.