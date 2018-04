Norsku přibyly tisíce kilometrů pobřeží

Po sečtení všech malých fjordů v Norsku se pobřeží této země znatelně prodloužilo.

Již beztak dlouhatánské norské pobřeží se prodloužilo o dalších asi 26.000 kilometrů. Ne že by tento severský stát rostl. Vtip je v tom, že norští kartografové v pátek připustili zhruba 45procentní chybu v původních propočtech. Jak vysvětlil pro norský státní rozhlas NRK Tore Tonning z norského kartografického ústavu, nový počítačový program byl schopen změřit tisíce drobných fjordů a ostrůvků na mapě Norska. Původní údaje přiřkly Norsku pobřeží v délce 57.258 kilometrů, z toho 21.465 kilometrů kolem pevniny a 35.793 kolem ostrovů. Podle Tonninga je pevninské pobřeží ve skutečnosti zhruba o 4000 kilometrů delší, než se doposud mělo za to a pobřeží ostrovů se prodloužilo o 22.000 kilometrů. Neočekává se, že by překvapivé zjištění mělo nějaký dopad pro 4,5 miliónu obyvatel tohoto řídce osídleného skandinávského státu. "Rozloha území se nezměnila," konstatuje kartograf Trygve Hegheim z provincie Sogn og Fjordane, které přibylo 2000 kilometrů pobřeží. Podle něj však již byla na základě nových údajů zahájena korekce oficiálních dat.