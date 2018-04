Norsko - země trollů a vodopádů

Ledovce (breen) zaujímají v oblasti Skandinávských hor plochu téměř 5 000 km, což je nejvíce na evropské pevnině (téměř dvojnásobek zaledněné plochy v Alpách). Návštěvník ale narazí spíše na ledovcový splaz stékající do údolí. Často navštěvovaný je úchvatný splaz Briksdalsbreen, který patří k největšímu místnímu (i evropskému) ledovci Jostedalsbreen. Pokud nejste horolezci, ale jen třeba trochu zvědavější a dobrodružnější turisté, můžete se na Briksdalsbreen vypravit s menší výpravou. Je vedená místním průvodcem, který vám před začátkem dne podá vyčerpávající výklad. Dostanete podrobné instrukce jak používat vybavení a jak se při „procházce“ po ledovci chovat. Alespoň na chvíli tak můžete zažít takovou malou soukromou polární výpravu (míč proti trudomyslnosti snad nebude potřeba).

Dalšími přírodními lákadly jsou jezera. Stejně jako ve zbytku Skandinávie je jich tu obrovské množství. Jezera zde vznikala různými způsoby – buď jsou důsledkem zalednění z dávných čtvrtohor, nebo vznikla ledovcovými nánosy v údolích, či je způsobila ledovcová eroze. Krása jezer vezme dech i těm nejzcestovalejším turistům.

Norsko je přímořský stát západní části Skandinávského poloostrova při pobřeží Norského a Severního moře. Rozlohou je asi 4x větší než Česká republika, žije zde zhruba 4,3 milionů obyvatel. Země se člení na 19 krajů a 3 závislá území, úředním jazykem je norština, měnou norská koruna (přibližný kurz je 1 NOK= 4,4 Kč). Země je konstituční monarchií v čele s králem Haraldem V.

Za zmínku stojí především jezero Hornindalsvatn, které se pyšní nálepkou nejhlubšího jezera v Evropě (514 metrů). V Národním parku Jotunheimen se skrývá jezero Gjende, v jehož nádherném okolí můžete podniknout túry nebo menší výšlapy.

Vodopády (fossen) jsou v Norsku snad všude. Ale pohled na ně vás neomrzí. Za nejvyšší (a jeden z nejkrásnějších) je považován Vetifoss (někde uváděn jako Vetifossen) s výškou 260 metrů. Nachází se na okraji již zmíněného parku Jotunheimen. Už od roku 1924 je chráněným přírodním výtvorem. Přímo k vodopádu autem či autobusem samozřejmě dojet nemůžete, a tak se dá jeho návštěva spojit s procházkou. V okolí se nacházejí dva další přenádherné vodopády Avdalsfossen (172 metrů) a Hjolledfossen.

Velikou atraktivitou pro návštěvníky Norska jsou fjordy, zvláště ty, které zasahují hluboko do pevniny (někdy i do vysokých hor). Asi nejznámější a nejvíce navštěvovaný je Geiranger. Projížďka lodí po fjordu pod vodopádem Sedm sester je skutečně výjimečným zážitkem. Lodní lístek sice stojí 55,- NOK, ale investice se vám bohatě vyplatí. I celé okolí je pro milovníky přírody opravdovým požitkem. Pokud si chcete tu krásu vychutnávat ještě déle, je možné využít ubytování v některém z místních kempů. Obvykle jsou na velmi dobré úrovni.

Také vřele doporučuji návštěvu přenádherného údolí Romsdalen. Vypíná se zde také známá a až do roku 1967 nepřekonaná Stěna trollů (Trollveggen). Vaší pozornosti by také nemělo ujít městečko Åndalsnes. Je považováno za líheň norských horolezců, ale i pro „turisty-nehorolezce“ je tu něco zajímavého - túra na nedalekou horu Nesaksla. Stačí jedno odpoledne, abyste měli zase o jeden nádherný zážitek víc. Když budete mít štěstí na počasí, na vrcholu si můžete vychutnat výhled, který se snad ani nedá popsat. Cestou po hřebeni pak můžete u horských průzračných jezírek narazit i na sníh. A koulovat se v létě je docela originální, ne?



Při povídání o norské přírodě nelze nezmínit její dávné obyvatele. Setkáte se s nimi na každém kroku (dokonce i na dopravní značce). Trollové patří k Norsku asi tak jako vodník nebo čarodějnice k Českým zemím. Jejich domov leží na konci dlouhé klikaté Cesty trollů (Trollstigveien). Když tuto cestu s výškovým rozdílem téměř 900 metrů překonáte, můžete nahoře obdivovat nádherné scenérie a také si z kamenů postavit svého "trollíka". Na vybrané místo (nejlépe někam k bažince, kde trollové přebývají nejraději) položíte velký plochý kámen. Na něj pak kladete další, odstupňované podle velikosti, do výšky tak jednoho metru. A váš kamenný troll je hotov. Je to jakási místní turistická tradice a značí nejenom vaší náklonnost k těmto pohádkovým bytostem, ale prý i zaručí, že se do Norska zase vrátíte. A kdo by nechtěl?