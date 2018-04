Postav si svůj kemp a snídani ulov. Nejkrásnější část Norska stopem

S přáteli sedíme v dodávce, kterou jsme stopli, a míříme po silnici č. 51 z Gjendesheimu směrem na sever. V Norsku je obecně velmi draho, a proto je stopování ideální způsob dopravy, chcete-li ušetřit nějaké peníze. Za krátkou jízdu městskou dopravou v Oslu jsme zaplatili 70 NOK (asi 245 Kč) a cesta z Osla do Jotunheimenu by vyšla přibližně na 600 NOK.

Norové jsou milí a ochotní a stopnout někoho není vůbec žádný problém. Nejdéle jsme u silnice s palcem nahoru strávili asi tři hodiny, většinou jsme však do půl hodiny seděli ve vyhřátém autě. Dokonce nás většinou na něco pozvali, třeba na zmrzlinu nebo čokoládu.

Stopování je prostě úžasné dobrodružství, během kterého potkáte spoustu nových lidí, kteří vám navíc dokážou poradit, na co se jet podívat a co za to naopak nestojí. Nejsnadnější je, když stopují maximálně dvě osoby, při větší skupince je lepší se rozdělit.

Magické jezero Nodre Sjodalsvatnet

Zrovna když s hlavou zabořenou do mapy přemýšlíme, se kterou horou bychom mohli změřit své síly, spatříme skrz zamlžené okno tyrkysovou hladinu jezera Nodre Sjodalsvatnet. Stačí jediný pohled, abychom si uvědomili, že na tomto místě chceme zůstat.

Vystupujeme z dodávky, krosny házíme na záda, loučíme se. S díky přijímáme každý jednu plechovku piva a vyrážíme na cestu. Po necelé hodině chůze lesem podél jezera přicházíme ke břehu řeky. Pár dalších kroků a stojíme u mohutných peřejí, které postupně přecházejí v úchvatné vodopády. A pak, na útesu těsně nad rozbouřenou hladinou řeky vám naplno dojde ta ohromná síla přírody.

Postav si svůj vlastní kemp

Je rozhodnuto. Zůstáváme. Vydáváme se do lesa hledat místo, kde postavit stan. V Norsku naštěstí není problém postavit stan naprosto kdekoliv. Je jen málo míst, kde uvidíte ceduli No camping (Zákaz kempování) a i tam většinou vystačíte s prostou domluvou.

V Norsku je mnoho krásných kempů s dobrým sociálním zázemím, ovšem noc v kempu se stanem přijde na 50–150 NOK za osobu. A kempování v "divočině" je, alespoň pro mě, přitažlivější.

Procházíme naprosto kouzelným lesem, zemi pokrývá bílý mech a ve stopách, které vidíme všude kolem, tušíme jeleny. Stavíme stan a rozděláváme oheň. Ani oheň není v Norsku problém takřka nikde, kde je zřejmé, že nehrozí nebezpečí požáru.

Začátkem srpna slunce zapadá těsně před půlnocí. Jakmile slunce zajde za obzor, teplota rychle klesá zhruba o 10 °C. Na nebi je tolik hvězd, že to vypadá, jako by celá obloha zářila. Chvíli si od ohně užíváme tento nezapomenutelný okamžik, a pak zamíříme do spacáků.

Obchod v divočině nehledej. Snídani si ulov

Počasí v Norsku je hodně nevyzpytatelné a téměř se nedá předpovědět. Chvilku vám nad hlavou leží nekonečná šedá deka, ze které padají kapky deště, a za hodinu svlékáte pláštěnku a z tváře utíráte kapky potu, protože se vyjasní a svítí slunce. Do Norska je ovšem vhodné přibalit teplé oblečení.

Jistě chápete naši radost, když se probouzíme do slunečného rána a nad hlavou vidíme dokonale modrou oblohu bez jediného mráčku. Bereme prut a jdeme k řece. Nahodíme a je to. Taháme jednoho pstruha za druhým. Ano, ale tím to bohužel končí. Je ovšem potřeba zmínit, že rybaříme poprvé v životě, a to se starým, polorozpadlým, zrezivělým prutem, a tak jsou pro nás dva pstruzi víc než dostačujícím úlovkem.

Důkaz síly přírody - peřeje řeky poblíž jezera Nodre Sjodalsvatnet Snídani si ulov sám.

Na rybaření v řekách a jezerech musíte mít v Norsku rybářský lístek. Ten lze zakoupit v síti informačních center nebo na poštách a přijde prý zhruba na 80 norských korun na den. Pro některé lokality je potřeba mít navíc místní povolenku a někde, zejména směrem na sever, stačí naopak tato místní povolenka. Většinou stačí příslušný poplatek vhodit do pokladničky přímo u vody. Když budete přistiženi, jak rybaříte bez lístku, můžete schytat pokutu v řádu stovek norských korun. I v tomto případě vás ale většinou nechají, není-li již od pohledu zřejmé, že jste profesionální rybář.

Rozehřát gril a počkat, až přijde rybář s úlovkem. Chuť je nepřenosná, ale lidičky, věřte, ten pečený pstruh chutnal jako mana.

Rozděláváme oheň. Těsně vedle ohně položíme větší plochý kamen a čekáme, až se rozpálí. Po chvilce na něj pokládáme vykuchanou a osolenou rybu a za pár minut je snídaně hotová. Připadáme si jako v ráji. Široko daleko žádní lidé. Jen my, řeka, hory, les a pocit štěstí. Rozhodneme se strávit u řeky celý den. Ještě jednou přespíme na stejném místě a ráno, po osvěžující koupeli v ledové řece vyrážíme dál na sever.

Opět se vezeme ve vyhřátém autě a na doporučení našeho řidiče se rozhodneme zakotvit v horské chatě Krossbu. Naše myšlenky na to, že nic krásnějšího, než jsme viděli předchozí den, již nepřijde, jsou ty tam. V Jotunheimenu a v celém Norsku je prostě krásně všude.