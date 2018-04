Norsko postaví tunel pro velké lodě, bude první na světě

Před několika dny Norsko zveřejnilo plány na rozvoj dopravy v zemi na příštích deset let. Jejich součástí má být i výstavba tunelu pro velké lodě s cílem usnadnit jim navigaci podél velmi zrádné části jihozápadního pobřeží.

Přímořský tunel, který se bude jmenovat stejně jako poloostrov Stad (Stad maritime tunnel), bude vyražen v délce 1,7 km do části horského svahu a měl by propojit dva fjordy na pobřeží. Náklady na technické veledílo, jehož stavba by měla začít nejdříve roku 2018 a potrvá čtyři roky, se odhadují na 1,6 miliardy norských korun (5,4 miliardy Kč). Norská vláda na projekt zatím vyčlenila miliardu norských korun (3,3 miliardy Kč), kdo bude financovat zbytek, se neví.

Už nyní existují podobná technická díla pro menší lodě a čluny, např. 240 km dlouhý Canal du Midi mezi Toulouse a Sete ve Francii, který spojuje Atlantský oceán se Středozemním mořem. Tunel Stad však bude první na světě, který bude uzpůsoben pro nákladní lodě a osobní lodě o výtlaku do 16 tisíc tun.

"Bude to první tunel na světě, který budou moci využít nákladní lodě nebo třeba známá výletní turistická loď Coastal Express, která brázdí moře podél norského pobřeží," řekl Ozttar Nygaard, starosta malého města Selje a šéf celého projektu pro list Australian.

Stad byl nebezpečný už i Vikingům

Hlavním záměrem výstavby tunelu Stad je především zajištění větší bezpečnosti a schopnosti plavby v oblasti. Poloostrov je nechvalně proslulý nepříznivými meteorologickými podmínkami, silnými větry a častými bouřemi. Specializovaná firma Nordvest Fjordservice nedávno zveřejnila studii, podle níž se poblíž poloostrova odehrálo od konce druhé světové války 46 nehod a zahynulo 33 lidí.

Server www.norge.cz, který poskytuje v češtině detailní zprávy o Norsku, upozorňuje, že Stad byl nebezpečný už Vikingům. "Moře v okolí Vestkappu je známé svými proudy, které už několik desítek lodí navedlo na nebezpečná skaliska místního pobřeží. O tom věděli už dávní obyvatelé i mořeplavci. Proto se nepokoušeli poloostrov obeplout, ale přenášeli své lodi přes průsmyk v nejnižší části poloostrova. Uprostřed Stadu tak najdeme legendární místo Dragseidet. Jeho jméno pochází z vikinské doby, kdy se tu obávanému mysu námořníci vyhýbali tím, že své lodě tahali ručně přes průsmyk," píše www.norge.cz.