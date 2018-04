Norský Bergen: nejužší fjord světa, nejstrmější nezubačka i NEJ železnice

Norsko a jeho krásy můžete poznávat týdny, někdy se vám však času nedostává. Kdo se tedy chce vydat někam dál za hranice města a poznat za jeden den co nejvíce z této severské země, může využít naší vyzkoušené trasy kombinující přesun vlaky, autobusem a lodí.

1. Bergen – Voss (vlakem, cca 1 hodina)

Kolem největšího vnitrozemského ostrova a lososí řeky

Výlet začíná na nádraží v Bergenu, kde ráno sedáme do vlaku směr Oslo. Místenkový vagon je čistý a poloprázdný, vyrážíme na minutu přesně.

Krátce za nádražím vjíždíme do tunelu pod poloostrovem Åsane, první stanice je Arna, jedno z předměstí Bergenu – zatímco cesta vlakem odtud do centra Bergenu trvá pět minut, autem je to 45 minut. Úsek trati Bergen – Voss byl dokončen roku 1893 a doslova znamenal revoluci v životě obyvatel žijících podél trati. Pro Voss znamenala železnice počátek turistiky a možnost vývozu dřeva a dobytka.

Vlak sviští podél fjordu, který se jmenuje Ostefjord a přes vodu vidíme hornatý ostrov Osterøy, což je největší vnitrozemský ostrov severní Evropy.

Nejfotografovanější námět z Bergenu - dřevěné domky v Bryggen

Jedna ze zajímavých zastávek vlaku je v obci Dale, kde najdeme světoznámou továrnu na výrobu pletených svetrů, čepic a dalších výrobků. Zdejší továrna, založená 1870, byla první svého druhu v Norsku.

Opouštíme fjord a stoupáme údolím podél průzračné řeky Bolstadelva, která je rezervací chránící jedny z posledních řek v Norsku, které nezregulovaly hydroelektrárny. V minulosti to byla jedna z nejlepších lososích řek s kapitálními úlovky ryb, zdejší rekord je prý 32 kg. Oblast tak od minulosti přitahovala mnoho sportovních rybářů z celého světa, někteří tzv. "lososí lordi" si pronajímali celé úseky řeky a v sezoně přijížděli k řece s doprovodem sluhů a kuchařů.

Po hodině přijíždíme do městečka Voss, který je jednou z největších "střediskových obcí" kraje Hordaland. Místo je to skvělé pro aktivní dovolenou - kajaking, rafting, paragliding nebo lyžování patří k nejoblíbenějším aktivitám.

Vystupujeme z vlaku a dle pokynů nádražního personálu přestupujeme do autobusů, čekajících u nádraží. Organizace je skvělá, šoféři se usmívají a během chvilky vyrážíme k fjordu.

Nádraží ve Vossu, tady se přestupuje z vlaku do autobusu. Vlak uhání směrem k městečku Voss.

2. Voss – Gudvangen (busem, asi 1 hodina)

Po jedné z nejprudších silnic i severní Evropy

Silnice se přimyká k dravé řece Strandaelva, která je populární pro kajakáře a raftaře. Míjíme místní lyžařské středisko Bavallen a posléze nádherné jezero Oppheimsvatnet plné pstruhů.

Hlavní zážitek přichází v okamžiku, kdy řidič prudce odbočuje z hlavní silnice a stoupá k hotelu ve Stallheimu. Odtud budeme sjíždět jednu z nejprudších silnic Norska.

Místo Stallheim má zajímavou historii: když byla roku 1647 zprovozněna poštovní trasa mezi Bergenem a Oslem, Stallheim se stal jednou z přepřahacích zastávek a ubytoven na trase. Vznikl zde tradiční hotel, brzy známý po celém Norsku svou skvělou atmosférou. Bydleli zde významní umělci a aristokracie z Norska i zahraničí. Každý rok sem pravidelně jezdil například německý císař, hostem tu býval norský král Oskar II. nebo královna Wilhelmina z Holandska.

Pohled na údolí Naroydalen a serpentiny jedné z nejprudších silnic v Norsku

Úzká asfaltka klesá od hotelu Stallheim do údolí a v nejprudší části dosahuje sklonu 20 %, takže je jednou z nejprudších silnic severní Evropy. Komunikace byla postavena v letech 1842-1846 jako vylepšení silnice Bergen – Oslo. Náš řidič zvládá ostré vracečky s rutinou linkového šoféra městské dopravy. Pozorujeme přes sto metrů vysoké vodopády i hlubinu pod námi a modlíme se, aby brzdy našeho autobusu vydržely...

Vydechneme si, až když sjedeme k řece Nærøydalselvi, která s námi uhání údolím Nærøydalen až k moři. Hory ve tvaru cukrových homolí i typický tvar údolí dokazují ledovcový původ údolí, které v Gudvangenu přechází ve fjord.

Po hodině jízdy přijíždíme do vesničky Gudvangen, ležící na konci Nærøyfjordu. Pro svou polohu a přírodní krásy toto místo přes 100 let láká turisty z celého světa. Již na konci 19. století sem připlouvali lodě s turisty, kteří kočáry pokračovali vzhůru údolím do Stallheimu.

Osada Dyrdal a jeden z mnoha vodopádů

3. Gudvangen – Flam (lodí, asi 2 hodiny)

Přírodní skvost a nejužší fjord světa

Před námi se nyní rozprostírá Nærøyfjord, nejužší a nejznámější část Sognefjordu a jeden z nejpozoruhodnějších přírodních úkazů Norska. Fjord je 20 km dlouhý, v nejužším místě jen 250 metrů široký, zatímco okolní hory dosahují do výšky až 1 600 metrů.

Na dlouhé procházky ale není bohužel čas, protože loď už tu čeká a záhy vyplouváme. Míjíme vesničku Bakka, kde žije pouze deset stálých obyvatel, kteří se starají o produkci kozího sýra na několika farmách. Místo na život lidem ohraničují na jedné straně vody fjordu, ze druhé strmé skály, mezitím se rozkládá jen pár set metrů strmého travnatého svahu. Místní kostelík byl postaven roku 1859, aby zdejší obyvatelé nemuseli na mše veslovat do dalekého Undredalu (asi hodina plavby naší lodí).

Loď se kolébá a razí si cestu tyrkysovou vodou fjordu. Po chvíli nás bolí za krkem z toho, jak hledíme k vrcholkům skalních stěn, tyčících se do kilometrové výšky. Míjíme impozantní, 500 metrů vysoký vodopád Sagfossen, který je jedním z nejvyšších ve fjordu. Kdo se nekochá nebo nefotografuje, tak většinou krmí racky, kteří už hodinu doprovázejí naší loď.

Zhruba v půli plavby přijíždíme k místu, kde se Sognefjord štěpí, otáčíme ostře doprava a vjíždíme do Aurlandsfjordu, dlouhého 20 km.

Připlouváme do Undredalu, malé vesničky se stovkou obyvatel na pravé straně fjordu. Undredal je známý produkcí vynikajícího kozího sýra a najdeme zde také jeden z 29 sloupových kostelů Norska, je z roku 1147 a svou kapacitou 40 míst je to prý nejmenší kostel Skandinávie.

Po dvou hodinách plavby nás vítá Flåm, vesnice o 400 obyvatelích na konci fjordu, kde také končí plavba. Je to mezi turisty velmi populární místo a také jeden z nejpopulárnějších cílů obřích výletních lodí v Norsku. Tady je čas na oběd nebo na prohlídku zdejšího muzea železnice.

4. Flam – Myrdal (vlakem, cca 50 min)

Flamská železnice, nejstrmější nezubačka severní Evropy

Naše štafeta dopravními prostředky zdaleka nekončí, teď nás čeká jízda vlakem od moře do hor. Flamská železnice byla postavená za 20 let a dokončena roku 1944. Na úseku 20 km překonává rozdíl 866 m a je tak nejstrmější nezubačkovou železnicí severní Evropy. Jejích 20 tunelů má celkovou délku 6 km.

Vlak rozvážně kodrcá údolím a jeho historické vagony navozují tu správnou romantickou atmosféru. Vykláníme se z oken, vlasy vlají ve větru a kdyby se nad námi netyčily obrovské hory, připadal bych si jako v Posázavském pacifiku…

Flamská železnice stoupá od fjordu do hor.

Po čtvrthodině jízdy přejíždí trať několikrát údolí řeky Flåmselva, namísto stavění mnoha mostů to norští inženýři vymysleli tak, že řeku vedou tunelem… U mohutného vodopádu Kjosfossen následuje jediná pauza, kdy můžeme vystoupit z vagonů a vyfotit si masu padající vody, jejíž energie zároveň zásobuje trať elektřinou.

Za necelou hodinu dosupíme na nádraží do Myrdalu. Krajina se opět zcela proměňuje, tady jsme 1 000 metrů nad mořem a zdejší drsné náhorní planině dominují zakulacené hory a ohlazené skály se zbytky sněhu.

Flam je oblíbenou zastávkou velkých výletních lodí

5. Myrdal – Bergen (vlakem, asi 2 hodiny)

A na závěr nejhezčí železnice světa Oslo - Bergen

Čekáme na rychlík do Bergenu, ale někteří cestující zde sedají do vlaku jedoucího do Osla. Jsme totiž na hlavní trati Oslo – Bergen, patřící mezi nejhezčí železnice světa. Vzdálenost mezi dvěma největšími městy Norska vlak urazí za 7 hodin. Z Myrdalu to tedy máme dvě hodiny do Bergenu, do Osla bychom jeli hodin pět.

Přijíždí rychlík a my s úlevou padáme do vypolstrovaných sedaček moderního vlaku. Rychlík uhání nádhernou krajinou, kde řeky střídají jezera a borové lesy. Únava a přemíra zážitků z proběhlého dne ale vykonává své, takže se za dvě hodiny probouzíme na nádraží v Bergenu.