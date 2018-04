Norové mají most podle Leonarda da Vinciho

14:01 , aktualizováno 14:01

Téměř 500 let poté, co byl vyprojektován renesančním géniem Leonardem da Vinci, byl v Norsku slavnostně uveden do provozu most postavený podle tehdejšího návrhu. Příznivci tohoto projektu, kterým se po dlouhém úsilí podařilo prosadit myšlenku jeho realizace, jej nazvali "Monou Lisou mezi mosty". Projekt původně vypracoval Leonardo da Vinci v roce 1502 a měl sloužit k přemostění zátoky Zlatý roh v Istanbulu.