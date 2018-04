Nordic walking dobývá Česko. Tipy na 12 speciálních tras

Stačí vyrazit kousek za hranice do Bavorského lesa a hned vidíte, že s hůlkami nordic walking se dá chodit na nákup, s instruktorem po parku nebo po turistických cestách kolem měst. Ale nejvhodnější jsou lesní či polní cesty.

Co je k tomuto sportu potřeba? Speciální hůlky, dobré boty, a pokud se chystáte dál, tak vám dobrou službu udělá i funkční prádlo.

Krkonoše, Schustlerova cesta Cesta na Sněžku od Slezského domu

1. Ráj za hranicemi: Hochficht-Schöneben

Délka tras: až 50 km

Na pravém břehu šumavského Lipna hned za přechodem do Německa Zadní Zvonková se nachází asi nejkrásnější nordic walking areál na Šumavě. Nordické centrum Böhmerwald spojuje osadu Schöneben s lyžařským areálem Hochficht.

Jako nástupní místo lze zvolit Schöneben u moderní budovy Böhmerwaldarena, která poskytuje parkoviště, půjčovnu, restauraci i převlékárnu se sprchou.

Vyrazit můžete třeba na dvě rozhledny, starší Moldaublick, ze které budete mít celé Lipno jako na dlani, a novější Alpenblick s výhledem na kopcovitý Mühlviertel a Alpy.

2. Police nad Metují

Délka tras: od 4,2 do 23 km

Značené trasy pro nordic walking mají například v okolí města Police nad Metují. Začínají u pramene Julinka na Masarykově náměstí, kde jsou i informační tabule se zakreslenými trasami. Těch je tu celkem dvanáct: pět pro začátečníky a sedm pro pokročilé. Vedou po turistických cestách a cyklotrasách, okruhy jsou vyznačeny pouze v mapě.

Ten jednodušší vás zavede třeba do Maršovského údolí, je 10,2 kilometru dlouhý a vede malebným údolím řeky Metuje jihozápadním směrem od Police nad Metují. Pro náročného milovníka nordic walkingu je tu 23kilometrový okruh Pstražna s pěknými výhledy na Krkonoše i Broumovské stěny vedoucí do Polska ke skanzenu v obci Pstražna.

3. Konstantinovy Lázně

Délka tras: od 3 do 12 km

V Konstantinových Lázních připravili nejen pro lázeňské hosty trasy vhodné pro nordic walking. Měří od tří do dvanácti kilometrů, vedou hlavně po naučných stezkách. Vychází se pod kostelem od nádrže.

Vydat se tu můžete například na naučnou stezku Hradišťský vrch, která je dlouhá pět kilometrů. Desetikilometrový okruh Krasíkov – Ovčí vrch zavede turisty ke zřícenině Krasíkov. Začátečníci mohou vyrazit do parku. Základy chůze jsou součástí nabídky pobytů.

4. Jedovnice

Délka tras: 5, 7, 10 km

Tři nové trasy mají v Jedovnicích nedaleko Brna. Začínají na parkovišti u rekreačního rybníka Olšovec.

První okruh měří pět kilometrů a turisty vede přes hráz rybníka a les, kolem mlýnů až k Rudickému propadání, což je začátek druhého nejdelšího jeskynního systému u nás. Další desetikilometrová trasa míří kolem rybníků a lesem k archeologické lokalitě evropského významu – k zaniklé středověké osadě Bystřec. Třetí okruh vede okolo Olšovce přes vrch Tipeček a měří sedm kilometrů.

5. Za Ježíškem na Božím Daru

Délka tras: od 6 do 25 km

V okolí Božího Daru je několik nordicwalkingových tras. Začínají za hřbitovem nebo u infocentra na náměstí, kde si také můžete koupit mapu se značenými okruhy. Vedou převážně po lesních šotolinových cestách. Začátečníci si zde mohou zaplatit kurz, který pořádají v penzionu Barborka nebo v Yetti sportu, kde vám půjčí i hůlky.

Vyrazit můžete například na dvanáctikilometrovou Ježíškovu cestu. Vede přes Hubertky a Myslivny (vodárenská nádrž) až pod Špičák, nejvyšší čedičovou kupu sopečného původu ve střední Evropě, a zpět na Boží Dar. Trasa je vhodná i pro děti, které plní různé Ježíškovy úkoly.

6. Českosaské Švýcarsko

Délka trasy: 10 km

Vhodné pro nordic walking je také Českosaské Švýcarsko. Tady je jeden tip: od vyhlídky Belveder, z místa, kde již v roce 1701 postavili první vyhlídkovou terasu, vede cesta po lesní pěšině přes louky a hluboký les až na Růžový hřeben, odkud je nádherný výhled na vysoké skály obepínající Labský kaňon. Odtud se můžete vrátit zpět na Belveder nebo pokračovat do Děčína.

7. Žďársko: okolo Devíti skal

Délka trasy: 12 km

Tady nemají speciální nordicwalkingové trasy, ale s hůlkami lze třeba vyrazit na túru okolo nejvyššího vrcholu Žďárských vrchů – Devíti skal.

Auto lze nechat na parkovišti pod Lisovskou skálou. Odtud se vydáme po žluté k Devíti skalám. Od místa křížení žluté a červené pěší trasy se pokračuje po lesní asfaltce na Křižánky. Jakmile narazíme na křížení modré a cyklotrasy číslo 4337, půjdeme dále po cyklotrase až do osady zvané Brušovec. Odtud pokračujeme po cyklotrase číslo 1 zpět k parkovišti pod Lisovskou skálou.

8. Praha - Krčský les

Délka trasy: od 2 do 10 km

V Praze milovníci holí, ať už sami nebo v doprovodu instruktorů, často vyrážejí do Kunraticko-michelského lesa, kterému se lidově říká Krčský. Protíná ho spousta cest a cestiček, vyrazit se dá už od stanice metra Roztyly. Na západním okraji lesa najdete dvě restaurace. Vydat se můžete například po některé ze značených turistických tras. Organizované procházky pořádá www.cz-nordicwalking.com.

9. Ostravice v Beskydech

Délka tras: 4,4 a 6,4 km

Speciální trasu si pro walkery připravili i v Beskydech na Ostravici. Lze tu absolvovat túru z hotelu Green Inn po vrstevnici na náměstí v Čeladné a zpátky. Na stezku se může milovník tohoto sportu vydat sám nebo využít procházek, které organizují v Green Inn Hotelu Beskydy, kde trasa začíná. Je však nutné se dopředu objednat.

10. Kolem Velkých Karlovic

Délka trasy: 7 km

V Beskydech lze doporučit okruh po zelené v okolí Velkých Karlovic. Začíná za hotely Galik či Lanterna ve Velkých Karlovicích či u obchodu v Léskovém.

Jde se po asfaltové cestě kolem potoka Velká Hanzlůvka s odbočkou vlevo přes most poblíž dětského tábora. Odsud vystoupáte lesem kolem potoka k chalupám v Jestřabí, dále po polní cestě až ke zvoničce za Miloňovou. Trasa pokračuje vlevo a lesem kolem roubenky obchází vrchol Miloňová a napojí se na cestu s prudším klesáním. Když vyjdeme z lesa, lze přes sjezdovku Galik vidět do údolí Malé Hanzlůvky a na sjezdovku Razula.

11. Podyjím za vinařskou turistikou

Délka tras: od 6 do 12 km

V okolí Šatova je možné vydat se na Znovín Walking – 14 tras vedoucích půvabnou krajinou Národního parku Podyjí. Okruhy se dají kombinovat, zkracovat či prodlužovat. Využívají stávajícího značení, ale v okolí Šatova jsou značeny nově. Vedou k řadě zajímavých míst na bývalé "železné oponě" v okolí Znojma.

Trasy začínají u hotelu Happy Star v Hnanicích nebo u vlakového nádraží v Šatově. V okolí vinic jsou v létě otevřené stánky, kde lze koštovat víno. Vydat se je možné třeba na trasu Za vinicemi na okraji národního parku, která měří 10 kilometrů.

12. Okolo Andělské hory

Délka trasy: 10 km

V Jeseníkách u Bruntálu můžete použít nordicwalkingové hole i na cestu z Andělské hory do Karlovy Studánky. Začíná ostrým výstupem na Anenský vrch s poutním barokním kostelem svaté Anny. Je odtud krásný výhled na Jeseníky, někdy lze zahlédnout i oblé Beskydy. Po červené se dá dojít do Vrbna pod Pradědem, po modré do Karlovy Studánky a na rozcestí Hvězda, odkud vyjíždějí autobusy na Ovčárnu.

Není chůze jako chůze. S hůlkami jdete automaticky rychleji

Při cestě po německých lázních jsem si vyzkoušela jednu hodinovou lekci severské chůze.

U hotelu Sommer, který leží na břehu jezera Forggensee nedaleko malého městečka Füssen v podhůří Bavorských Alp, nás lámanou češtinou přivítala usměvavá trenérka Karolin Matiak. Dětství trávila v Krkonoších a Liberci, odtud základní znalost češtiny. I když další vysvětlování probíhalo v němčině, vůbec to nevadilo. Stejně jsme jen kopírovali pohyby, které nám ukazovala.

Nejdřív zvolit správné hole

Věděla jsem, že nordic walking původně využívali lyžařští běžkaři k letním tréninkům, proto jsem byla připravená na dlouhé hole. Ale Karolin nám přinesla hůlky velikosti mých sjezdových. To bylo první překvapení. Dozvídám se, že správná délka je zhruba 0,66násobek tělesné výšky. Začínám se těšit.

Hlavně se pevně připoutat

Beru do rukou hůlky a hned se projevuje moje inteligence, nedaří se mi je úspěšně zavázat. Správně zasunuju ruku do poutka až po Karolině instruktáži. Uvázání je totiž daleko důkladnější než u lyžařských holí. Za chvíli také poznávám proč.

A teď přichází druhé překvapení, konce hůlek jsou gumové, pěkně na asfaltu pérují. To se mi líbí. Při pohybu v měkčím terénu se může gumová patka sundat a hole se pak zapichují hroty do země.

Prodloužit krok...

Už jsme všichni připoutaní a může začít trénink. Karolin nám předvádí správný krok. Je delší, než chodím normálně, našlapovat se musí přes patu, tělo mírně naklonit dopředu, jako byste šli proti větru, a k tomu všemu ještě střídat ruce a ve správnou chvíli se odpíchnout.

... a zapojit aktivně ruce

Odpich má být silný, důsledný přesně ve chvíli, kdy je ruka ohnutá v lokti do pravého úhlu. A navíc, když je ruka vzadu, je třeba uvolnit stisk a dlaň rozevřít. Proto to pevné uvázání. Důležitý je veliký rozsah švihu. Na pohled to vypadá jednoduše, ostatně jako u každého, kdo něco umí. Jenže...

První krok, druhý a zakopávám o hůlku. Vzápětí o druhou. V hlavě mi běží všechny pokyny a já nezvládám jít už ani bez holí. Co se to se mnou stalo? Vždyť by to nemělo být žádné velké umění. Je to sport pro všechny, při procházkách vídám mladé i starší, děti i důchodce a nikomu se hole nepletou.

Raději moc nemyslet a jít

Když jsem však přestala promýšlet každý pohyb, najednou to šlo samo. Ano, v tom bude ten trik, nemyslet a dělat kroky, které už hezkých pár desítek let dělám!

A tady přišlo překvapení třetí. Abych zvládla dlouhý krok a odpich ve správnou dobu, musela jsem jít daleko rychleji. Jinak bych to všechno nestihla.

Za chvíli jsem skupince ukázala záda a hrnula se nadšeně po dně vypuštěného jezera. Bylo to moc příjemné. Dýchalo se mi dobře, cítila jsem, jak se mi zlepšuje nálada.

A poslední překvapení? Pěkně mě bolely ruce. Chodit svižně jsem celkem zvyklá, ale ruce se při normální chůzi poflakují a tady si mákly taky. Přestože nám Karolin tvrdila, že naučit se nordic walking trvá obvykle tři až čtyři týdny, já si severskou chůzi zamilovala už po první hodině.