Noční taxi v Mexico City? Jízdenka do pekla

Vylidněné město

Bytostné centrum rozlehlého města, ve kterém žije na dvacet milionů lidí, leží na náměstí Konstituce, kterému se také říká Zócalo. Zde stojí metropolitní katedrála, naproti níž vlaje obrovská mexická vlajka. A hned o kousek dál můžete obdivovat ohromný Národní palác či zbytky aztéckého chrámu.

Přes den je tu spousta místních i turistů, na jejichž bezpečnost dohlížejí komanda ozbrojených policistů. Jen před katedrálou jich stojí minimálně dvacet.

Jakmile se však setmí, obchodníci zatáhnou těžké železné rolety a zamknou své krámy na sedm či deset masivních zámků. A všichni lidé zmizí. Zhruba kolem osmé se centrum města téměř vylidní a všechny ulice jsou totálně pusté. Jako by platil zákaz vycházení.

Katedrála u náměstí Zocaló, kterou stráží dva tucty policistů

Zločiny bez trestů

Statistiky mluví jasnou řečí. Každý den se v Mexico City stane na 3 000 kriminálních deliktů. Jen pětina z nich je oznámena policii.

Ještě horší je to s únosy. Policie eviduje dva únosy každý den, ale dalších deset zůstává neohlášeno.

A třetí údaj ze statistik - pouze jedno procento zločinů je potrestáno.

A ještě jednou a už naposledy: tři lidé z deseti obyvatel města se už minimálně jednou stali obětí zločinu.

Od večera do rána jsou všechny obchody chráněny tlustými roletami a mřížemi

Zaplať rovnou dvakrát

Mezi rozšířené zločiny patří ozbrojené únosy. "Každý ví, jak to probíhá. Posadíte se do taxíku, ten s vámi po pěti minutách zastaví na světlech a najednou přistoupí dva ozbrojení muži. Odvezou vás na předměstí, seberou vám peníze, hodinky i oblečení a pak vás propustí. V tom lepším případě," vypráví mi štíhlá tmavovláska Jenifer, která pracuje jako recepční.

Taxi na ulici si může vzít tak akorát skupina mužů, ale nikdy jednotlivci a nikdy ne v noci.

Novinkou mexických gangů je únos člověka na jednu noc - večer před půlnocí ho odvezou k bankomatu, kde musí vybrat nejvyšší povolenou částku, pak ho odvezou na nějaký čas do sklepa a pár hodin po půlnoci jedou k dalšímu bankomatu. Když je peněz dost, milostivě ho propustí.

Ale obyčejné okradení patří stále k tomu příjemnějšímu, co vás může v ulicích Mexico City potkat. Ve městě se běžně znásilňuje a vraždí.

Jízda taxi není v hlavním městě Mexika příliš bezpečná Mexico City, policista zatýká podezřelého z loupeže

Pancíř a osobní strážce

Jak zde lidé mohou žít? Bohatí lidé mají osobní strážce a pancéřovaná auta, ostatní musí dodržovat striktní bezpečnostní pravidla. Tak třeba: Jak se chodí do hospod a restaurací? Pro ženy a dívky, ale stále častěji i pro chlapce či muže platí zásadní pravidlo - vždycky vás musí někdo odvézt.

"Když slavíme, tak pro nás třeba o půlnoci přijedou rodiče. Je to náročné, myslet pořád na to, že se něco může stát, ale jinak to prostě nejde. Všichni víme, že naše město ani naše země nejsou bezpečné. Stačí otevřít noviny. Zprávy jsou každý den plné zločinů a násilí. Takové je Mexiko 21. století," dodává se smutným úsměvem Jenifer.

Památka zesnulým - ulicím metropole vládne smrt, obrazně i doslova

Za vším stojí drogy

Hlavním zdrojem zločinu je obchod s drogami. V Mexiku zuří boj mezi drogovými kartely, které kontrolují pašerácké stezky do USA, a ještě větší boj s vládou. Týden co týden se na ulicích objevují zohavená těla umučených policistů, kteří padli mafii do rukou. V posledních dvou letech zemřelo v tomto boji 14 tisíc lidí.

Není divu, v drogovém byznysu se točí obrovské peníze. Mexické gangy vydělávají podle odborníků ročně 40 miliard dolarů ročně. To je zhruba polovina našeho státního rozpočtu.

Tisíce kamer nestačí

Ale vraťme se do hlavního města. Radnice se samozřejmě pokouší se zločinem bojovat. Město se snaží zavádět desítky protikriminálních programů, zvyšuje počty policistů v ulicích i bezpečnostních kamer, ale boj se zločinci stále prohrává. Jen v letošním roce přibude na 8 000 kamer.

Řada Mexičanů však upozorňuje, že zlepšováním bezpečnostní techniky se bojuje pouze s následky, ale nikoliv s příčinou obrovské kriminality. Tou je totiž obrovská chudoba milionů lidí žijících na okraji společnosti. Jenom v Mexico City žije několik set tisíc lidí ve slumech, bez odpadu a tekoucí vody a bez jakékoliv naděje na budoucnost. A právě z nich se rekrutují tisíce zločinců.

Přes den se můžete najíst kdekoliv na ulici, ale večer se jezdí do restaurace autem Radnice neví, co dál – zavádí sice bezpečnostní kamery, ale kriminalita neklesá

Bludný kruh

Experti se domnívají, že hlavní vliv na obrovskou kriminalitu země má především drogová mafie. Podařilo se jí vytvořit ovzduší bezpráví a násilí, které nyní zasáhlo celou mexickou společnost.

Velký vliv na současnou kriminalitu měla také obrovská nezaměstnanost, která přišla s propadem mexické měny v polovině devadesátých let.

A třetím důvodem je velké rozštěpení společnosti mezi extrémně bohaté a extrémně chudé bez významné role střední třídy. Spojení všech uvedených faktorů má nepříjemný důsledek - nikdo neví, jak z bludného kruhu ven.

