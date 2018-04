Noc literatury a Svět knihy: nevšední literární zážitky

Zajímavý text, neobvyklé místo a originální prezentace, taková je Noc literatury. Cílem tohoto projektu je netradičním způsobem přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím veřejného čtení. Akce Noc literatury se koná 13. května ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 na atraktivních a běžně nedostupných místech.

Literární trasa má 22 zastávek, rozdělených dejvickým Kulaťákem. Místa jsou blízko sebe, tak aby návštěvníci mohli přecházet a stihli navštívit co největší počet. Mezi místy, která můžete v rámci projektu navštívit, je například Dejvické divadlo, Hotel International, Velvyslanectví Slovenské republiky či Vila Lanna.

Spojení zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace zajišťuje jedinečný kulturní zážitek.

Program začíná v 18 hodin a pokračuje v půlhodinových intervalech až do 22:30 hodin. Ukázky budou interpretovat známé osobnosti, představí se například Ivan Trojan, Lenka Krobotová, Igor Bareš nebo Taťjana Medvecká.

Noc literatury se koná jako již každoročně v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v zemi - Světa knihy. Někteří spisovatelé přijíždí na Noc literatury osobně v rámci svého následného vystoupení na knižním veletrhu. V letošním roce se můžete těšit na osm spisovatelů, mezi nimiž nechybí Afonso Cruz, Merethe Lindstrømová či Charles Lewinsky.

Projekt Noc literatury se ve stejný večer uskuteční i na dalších místech České republiky. Města, která se akce účastní, naleznete na webových stránkách www.nocliteratury.cz. Na stránkách je k dispozici také program akce a seznam účinkujících. Noc literatury je pro všechny návštěvníky zdarma.

Svět knihy Praha 2015

Ve dnech 14. – 17. května se v Praze na Výstavišti Holešovice uskuteční 21. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Organizátoři si pro návštěvníky připravili bohatý program. Těšit se můžete na autorská čtení, křty knih, divadelní představení a různé přednášky. V rámci akce budou probíhat také koncerty, filmová představení nebo řemeslný trh.

V květnu se uskuteční Noc literatury i Svět knihy.

Čestné hostování na veletrhu přijal pro tento rok Egypt. Tématy letošního ročníku jsou Fotografie a kniha, Světoví knižní šampioni pro mladé čtenáře a třetím tématem je Literární diaspora a Češi ve světě. Více informací k programovým tématům naleznete na stránkách www.svetknihy.cz.

Na holešovické Výstaviště Praha se vydejte od čtvrtka 14. května do soboty 16. května od 9:30 do 19 hodin nebo v neděli 17. května od 9:30 do 16 hodin. Ve čtvrtek je program určený především pro odbornou veřejnost a tisk. Vstupenka na čtvrtek stojí 120 korun. V pátek a sobotu za vstupné zaplatíte 100 korun, snížené je za 50 korun. V neděli je vstupné pro všechny za 50 korun. Permanentní průkaz na čtyři dny vás vyjde na 200 korun.