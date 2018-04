Noc kostelů: večer plný překvapení a úžasných akcí

Málokterá akce měla tak raketový start jako Noc kostelů. Myšlenka, která se zrodila před dvanácti lety ve Vídni, se během čtyř let rozšířila do celého Rakouska i Česka, na Slovensko a do Estonska. Každý rok se k ní připojují další kostely a modlitebny. Kolik jich nabídne letošní osmý ročník se dá odhadnout jen těžko, přesně však známe čísla z loňského roku: do programu se zapojilo 1 483 míst a počet návštěvníků se pohyboval kolem půl milionu.

Praha a Brno: sázka na jistotu i překvapení

V kostele sv. Cyrila a Metoděje v pražském Karlíně zazní při Noci kostelů část Korunovační mše Václava Jana Tomáška.

Sázkou na jistotu jsou velká města, kde můžete během jediného večera navštívit desítky a dokonce stovky kostelů. Nepřeháníme, například v Praze letos připravují program ve 312 kostelech. O překvapení nebude nouze – například ve dvou pražských chrámech zazní část mše skladatele Václava Jana Tomáška Missa solemnis, op. 81, zvaná Korunovační, která provázela korunovaci císaře Ferdinanda V. Dobrotivého. Na program ji zařazuje katedrála sv. VítanaPražském hradě a kostel sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně.

Noc kostelů oslavují i na hradech a zámcích, například na Švihově se bude odlévat nový zvon.

Noc kostelů můžete využít také k návštěvě míst, kam se jindy zadarmo nedostanete. Patří k nim pražská Loreta, která si v červnu připomíná 390 let ode dne, kdy byl položen její základní kámen. Program v barokním areálu začíná v 18 hodin, loretánská zvonkohra se rozezní v 19.15.

Výjimečná je i Noc kostelů v kapli Matky Boží u hradu Veveří poblíž Brna, kde je v programu vedle mší a komentovaných prohlídek kaple i okolí zařazen i výklad o gotickém obrazu Madony z Veveří. Originál je bezpečně uložen v brněnském Diecézním muzeu vedle katedrály sv. Petra a Pavla, v kapli bude celý večer vystavena věrná kopie slavného obrazu, namalovaná v roce 1950 akademickým malířem Vladimírem Teršem.

Stálí účastníci i nováčkové

V barokním areálu Vraclav u Vysokého Mýta provází Noc kostelů divadlo, hry pro rodiny s dětmi a nová výstava.

Desítky kostelů a kaplí můžete navštívit v Ostravě i v Plzni, v Liberci a v Olomouci. Všude vás čekají koncerty, společné modlitby, divadelní představení, prohlídky věží a krypt či příjemná setkání. Bohatý program nabídne Noc kostelů v Kutné Hoře i ve vesnických kostelech v okolí, vůbec poprvé se do akce zapojí Bečov nad Teplou. Během podvečera a večera nahlédnete nejenom do kostela sv. Jiří, ale také do hradní kaple Navštívení Panny Marie, zámecké kaple svatého Petra a výjimečně otevřené soukromé kaple Eleonory Beaufort-Spontin v letohrádku Komtesa.

U kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích nachystali procházku po křížové cestě se svícemi, v barokním areálu Vraclav u Vysokého Mýta vás vedle divadelních her, hry pro rodiny s dětmi a zdobení perníčkůpotěší nově otevřená výstava Na pouti a v kostele sv. Václava v Harrachově si užijete meditaci na 12 kapek v moři s flétnovou improvizací. Připojí se rovněž kostel sv. Bartoloměje v Milevsku, překvapením je chystaná Noc kostelů za mřížemi ve vězeňské kapli v příbramské věznici.

Tipy pro letošní rok: hrady a zámky

Noc kostelů se letos koná později než loni, a to v pátek 10. června.

Už jste všude byli a všechno viděli? Pak se na Noc kostelů vypravte na některý z hradů a zámků – třeba do kostela Nejsvětější Trojice v Hospitalu v Kuksuanebo na hrad Švihov, kde kromě prohlídek hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie a mše při svíčkách budete svědky odlévání nového zvonu na hradním nádvoří. Zrestaurovanou zámeckou kapli Navštívení Panny Marievám představí při Noci kostelů na zámku Stekník, k akci se připojí i kaple sv. Barbory na Grabštejně.

Tři překvapení na závěr? Tady je máte: na zámku Hrubý Rohozec bude při Noci kostelů vystaven skutečný poklad, jindy skrytý v trezoru. Noc kostelů na hradě Lukov nabídne prohlídky jedinečné a původní hradní kaple, patrně jediné vysvěcené kaple bez střechy v Česku. A na zámku ve Velkém Březně pak v zámeckém parku zažijete Noc kostelů v kapli, která neexistuje – v nově vybudovaném rozáriu totiž bude k vidění výstava o kapli, která kdysi v tomto místě stávala.