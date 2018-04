Noc hrůzy na Mount Everestu

Češi na Everestu Nejvyšší horu světa zvládlo šest Čechů. "Everest nezajímá, cos dělal poslední měsíc, ale celý život," říká Leopold Sulovský, první Čech, který byl na vrcholu. 1991: LEOPOLD SULOVSKÝ

Za pět minut půl čtvrté, 17. května. První Čech je na Mount Everestu. Leopold Sulovský se rozhlíží kolem a hlavou mu víří: "Mám radost, že jsem tady a nikde jinde a hrozně rád bych si foukl jednu petru. Ale už došly a nikdo jiný nekouří." Sulovský se dostal nahoru lehkým stylem, prvovýstupem kuloárem Norton v obtížné severní stěně. Bez kyslíkového přístroje. Spolu s ním vylezl nahoru Ital Battista Bonali. Na vrcholu ve čtyřicetistupňovém mraze zůstal Sulovský něco málo přes 40 minut. Pak se s Bonalim vraceli stejnou cestou dolů. "Jsem hoře vděčný, že mě pustila tam i zpátky," říká Sulovský, který vyznává alpský styl lezení. A kritizuje komerční výpravy, kde horští vůdci táhnou na vrchol lidi bez kondice a zkušeností. "Na normálních trasách je to na Mount Everestu jako ve frontě. Ale když si zvolíte náročnější cestu, jste na ní pořád sami." 1996: JOSEF NEŽERKA

Jít na vrchol a dýchat umělý kyslík? Nebo bojovat bez něj, ale riskovat, že se nahoru nedostane? Josef Nežerka, trápený zdravotními problémy, se na vrchol vydal s kyslíkovými lahvemi. Nakonec ho však místo pomoci tížily. "Po návratu z vrcholu jsem v táboře zjistil, že lahev s kyslíkem byla skoro plná. Šerpa mi lahev vyměnil, ale už nezapnul," vzpomíná Nežerka. "Říkal jsem si, že se mi špatně dýchá. Kdybych tu lahev odhodil, šlo by se mi líp." Pravověrní horolezci tvrdí, že použití umělého kyslíku snižuje hodnotu výkonu o 2000 metrů. Nežerka však s jeho pomocí ušel jen 400 výškových metrů. "To rozhodování o umělém kyslíku bylo snadné," vzpomíná Nežerka. "Měsíc před odjezdem jsem si uhnal zápal plic a nebyl jsem v kondici. Kolegové z norské expedice mě soustavným tlakem donutili se výstupu bez kyslíku vzdát." 1998: RADEK JAROŠ A VLADIMÍR NOSEK

Padesát výškových metrů pod vrcholem se Radek Jaroš obrátil zpátky. "Zjistil jsem, že jsem si vůbec neuvědomoval, co se dělo v posledních minutách, měl jsem výpadky paměti," vzpomíná Jaroš. "Vzpomněl jsem si na své dvě děti a začal jsem sestupovat." Došel na skalní plošinu, kde si odpočal. Tam potkal Vladimíra Noska, který byl na cestě nahoru. "Zjistil jsem, že tam nejsem sám. A nakonec jsme šli nahoru spolu," říká Jaroš. "On by to možná bez mě dokázal, ale já bez něho určitě ne." 1999: RENATA CHLUMSKÁ

Když se Renata Chlumská vrátila do základního tábora, krajané jí blahopřáli jako první Češce na vrcholu Mount Everestu. Chlumská žije od narození ve Švédsku, mluví však česky. Na vrchol došla s kyslíkovým přístrojem a se svým švédským přítelem. 2002: MIROSLAV CABAN

Z Mount Everestu se vrátil o patnáct kilo lehčí, ale na vrcholu stál. Při pětidenní expedici nepoužil kyslíkový přístroj. "Rok předtím mi manželka říkala: Už nebudeš lézt osmitisícovku, viď? A já na to: Mamko, chci zkusit Everest. To jsem chtěl celý život. ------------------------------------------------------------------------------------------- Co hrozí na Everestu * Omrzliny: Pevné studené bílé plochy na obličeji, uších a končetinách. Hrozí odumírání tkáně a následná amputace.



* Podchlazení: Začíná se projevovat nemotorností, svalovým třesem, podrážděností. Následuje zpomalení funkcí těla, letargie a smrt.



* Vysokohorská nemoc: Vzniká z důvodu sníženého množství kyslíku. Vážnějšími formami jsou otok plic a otok mozku. Kóma a smrt nastávají během několika hodin.



* Vrcholová horečka: Horolezec je otupělý a nepozná okamžik, kdy by se měl vrátit dolů. Místo toho pokračuje na vrchol.