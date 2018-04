Noc divadel otevře i divadelní dveře, které jsou běžně divákům zavřené

Od roku 2008 se po celé Evropě koná European Theater Night, projekt kreativně prezentující divadelní scénu. Letos se mezi zúčastněné státy zařadila už podruhé také Česká republika.

Jednotlivá divadla si na noc z 15. na 16. listopadu připravila pro zvědavce množství nevšedních zážitků v podobě workshopů, autorských čtení, interaktivních inscenací či speciálních divadelních cyklojízd.

Do letošního ročníku, jehož ústředním tématem je vzhledem k probíhajícímu Roku české hudby právě česká hudba, se zapojily scény z Prahy, Brna, Hradce Králové, Karlových Varů a mnoha dalších. Co během Noci divadel zažijete?

Zákulisní prohlídky

Prohlídky divadelního zázemí si připravily téměř všechny zapojené instituce. Některé se však rozhodly obyčejný den otevřených dveří ozvláštnit a připravily si pro návštěvníky atraktivní program.

V Západočeském divadle v Chebu si budete dopoledne moci vyzkoušet kostýmy z některých aktuálních i skončených inscenací, nechat se od maskérek přikrášlit knírem či si v divadelní kavárně zahrát s některým z herců místního souboru. Odpoledne vás potom průvodce vezme do míst, která si návštěvník chebského divadla běžně neprohlédne.

Během Noci divadel si scény prohlédnete z nové perspektivy

Do zákulisí vás vezmou také v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které se na změní ve starověký Řím a vy si při procházce zákulisím zkusíte být divadelním otrokem na jednu noc. Ani jindy skryté prostory Studia Ypsilon neuniknou zraku návštěvníků Noci divadel. Sídlem souboru na Spálené ulici v Praze 1 vás provedou místní herci s originálním výkladem, kteří prohlídku doplní také hudebně-zábavním vystoupením. Za prohlídkami zákulisí se ale můžete vydat také do Karlových Varů, Mladé Boleslavi, Ostravy, Olomouce a dalších zapojených měst.



Když divadla spojí síly

Divadla v některých městech se inspirovala známým "víc hlav víc ví" a připravila pro návštěvníky společný program. Na minulý ročník tak navázala brněnská divadla, která v duchu letošního tématu, české hudby, přichystala dvě hry, jejichž ústředním motivem je Leoš Janáček.

Program Noci divadel myslí i na nejmenší návštěvníky

Ta první s názvem Cesta Bystré lišky, určená pro děti, se uskuteční od 16 do 19 hodin. Malí návštěvníci Noci divadel budou plnit úkoly týkající se divadelního provozu - stanou se z nich na chvíli klauni, zpěváci, maskéři i tanečníci.

Aby to dospělým nebylo líto, zahrají si od 20 do 23:30 hodin hru Tanec pro Leoše, při němž si vyzkouší nejrůznější divadelní role a na závěr si ve forhausu Divadla na Orlí také společně zatančí. Do letošního společného programu se zapojila Hadivadlo, Divadlo Husa na provázku, divadlo Reduta, Divadlo na Orlí, Divadlo Barka, Divadelní studio Marta, Městské divadlo Brno a Divadlo Bolka Polívky.

Společný program si pro Noc divadel připravila i ostravská profesionální divadla Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče, Komorní scéna Aréna a Divadlo loutek Ostrava. Noční pouť Od divadla k divadlu vyrazí ve 21:15 od Divadla Petra Bezruče a potrvá do půlnoci. K vycházce, kterou povedou netradiční průvodci, se můžete během cesty kdykoliv připojit, stačí si přečíst harmonogram na webu Noci divadel.

Po pražských divadlech na kole

Novinkou letošního ročníku Noci divadel je spolupráce s iniciativou Auto*Mat, která se snaží spojovat veřejnou, pěší i cyklistickou dopravu a zlepšovat tak kvalitu života ve městech. Auto*Mat si tak připravil na 15. listopadu pět tras, křižujících Prahu a spojujících zúčastněná divadla, která si pro cyklisty přichystala speciální program s prohlídkami, workshopy a vystoupeními.

Na výběr jsou okruhy různé obtížnosti i tematického zaměření. Vydat se můžete třeba na Cyklojízdu Stromovkou s pohádkovým koncem, určenou pro rodiny s dětmi, která startuje ve 13:45 od Dejvického divadla. Intenzivní cyklojízda, vyrážející v 15 hodin od kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad, je vhodná pro zájemce o speciální program pro cyklisty s bojovkami a speciálními zákulisními prohlídkami.

Na Cyklojízdu plnou hvězd se vydejte v 19 hodin z náměstí Curieových třeba na koloběžce či tříkolce. Nenáročná trasa vás zavede do Stavovského divadla, Knihovny Václava Havla a Rock Café. To Cyklojízda pro čtenáře dramatických textů, vyjíždějící v 16:30 od kostela sv. Ludmily na náměstí Míru, se zastaví v Divadle v Emauzech a Divadle na Fidlovačce, kde se uskuteční seminář První čtení. Poslední cyklojízda, určená pro zdatné cyklisty, odstartuje v 15:45 od divadla Mlejn, kde se uskuteční také první bod programu - cirkusový workshop.

Tím však program Noci divadel zdaleka nekončí, zajímavé akce, workshopy a představení si připravilo mnoho dalších scén po celé České republice. Úplný výčet akcí, včetně cen vstupného, naleznete na webových stránkách projektu, či na stránkách vašeho oblíbeného divadla.