"NO SWIMMING, NO FISHING, CROCODILES"

Jenom tam, kde prašná kamenitá cesta přechází v betonovou desku brodu, přes niž se valí na půl metru vody, je v červené hlíně zaražená cedule s nápisem "NO SWIMMING, NO FISHING, CROCODILES" a pod tím je rukou dopsána opravdu "vřelá" rada: "GO, GO!". Tamní australská realita.