Když překonáte tisíce mil a ocitnete na asijské nebo i americké půdě,často vás přitáhnou především nižší ceny elektroniky. Nejrůznější fotoaparáty, CD a MD přehrávače,mobilní telefony i přenosné počítače jsou v mnoha výlohách výrazně levnější než u nás, někdy až o třetinu. Jsou navíc malé,skladné,nenápadné a mohou udělat někomu doma velkou radost.Z takové nákupní turistiky těží například Hongkong nebo Dubaj. A vnitřní hlas zde našeptává: No nekupte to, když je to tak levné. Má to však svá úskalí, která nespočívají zdaleka jen v různých tvarech zástrček a zásuvek pro připojení do elektrické sítě. Modelová situace: Notebook za tisíc dolarů od tchajwanského výrobce je úžasný - malý, a ten výkon! "Ano, pane,je na něj záruka, sice jen půl roku, ale zatím jsme s ním neměli problémy," říká prodavač v hongkongském obchůdku a úslužně vyzdvihuje další přednosti výrobku a ujišťuje: "Máme zastoupení i v Evropě," dokazuje v letáčcích. Všichni jsou spokojeni, kupující i prodavač,ale za pár měsíců se počítač porouchá. U notebooků i dalších jemných aparátů, kde je spousta mikroobvodů na malém prostoru, to není nic výjimečného. Číslo a e-mailové spojení na evropské zastoupení jako by oněmělo a tchajwanský výrobce vám dá skvělou radu - předejte počítač odborníkům. Ti se sice o něco pokusí, ale nakonec můžete zaplatit i více než tisíc korun za bezvýsledné zjištění, že počítač je tady u nás neopravitelný. Tchajwanci nechtějí o poslání počítače do jejich autorizovaného servisu ani slyšet a nakonec přestanou odpovídat na zoufalé e-maily. Záruční doba mezitím vypršela a výhodná koupě se změnila v katastrofu. Opatrnosti nikdy nezbývá a nejsnadnější obětí nepříliš korektního chování obchodníků v zámoří jsou právě lidé,které od nich dělí dostatečně velká vzdálenost a jen s malou pravděpodobností se ještě někdy vrátí na místo činu. Není hlavně dobré kupovat něco až těsně před odletem. To, co ještě v obchodě fungovalo a "před vašima očima to zabalili", se po rozbalení doma změní v prázdnou skořápku, která sice vypadá stejně,ale nefotí ani nepřehrává, co by měla. Existují dokonce případy, kdy si takto někdo z cesty přivezl jen dobře zabalenou cihlu. Je proto lepší nechat si poradit a vybrat si seriózní obchody, které dokonce v některých zemích mají speciální označení. Také je jistější sázet na známější značky,které jsou k dostání i u nás, a je tedy také pravděpodobné, že takový výrobek budou schopni opravit. Ovšem při vyvarování se uvedených nástrah a dodržení těchto základních pravidel zjistíte,že koupě už nebude tak výhodná a ceny se o poznání přiblíží těm našim. A tak opravdu výhodnou koupí zůstávají například v Hongkongu hodinky. Naprosto přesné kopie známých značek tu stojí 200 korun a někteří majitelé drahých originálů skepticky poznamenávají, že jediný vnější rozdíl je v tom, že ty falešné jdou přesněji. Koupí ovšem přiživíte černý trh, i když některé opravdu velké firmy se na vás dívají jako na budoucí zájemce, kteří jen nemají dost peněz.