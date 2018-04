Nizozemsko: kde se s kolem vstává i usíná

Nizozemsko v kostce POLOPRÁZDNÉ PLÁŽE Kdyby Nizozemsko leželo u Středozemního moře, byla by na nádherných plážích v Noordwijku aan Zee hlava na hlavě. Takhle se za oranžovými zástěnami proti větru schovávají jen otužilí "domorodci". VĚTRNÉ MLÝNY Bez nich by Nizozemsko nebylo tím, čím je. Větrné mlýny nejsou jen romantickou ozdobou ploché krajiny. Právě ony rozhodujícím způsobem pomohly člověku při vysoušení věčně zaplavovaných území, na kterých se nyní nacházejí úrodná pole. MĚSTO PORCELÁNU Nový kostel v Delftu je jednou z hlavních atrakcí města, které však především proslavil porcelán. Jak se slavný delftský porcelán vyráběl a vyrábí, se můžete přesvědčit na vlastní oči při návštěvě porcelánky s tradicí dlouhou 352 let. NIZOZEMSKÉ BENÁTKY V Giethoornu, vesnici na břehu jezera IJsselmeer, se lidé ke svým domkům nemohou dostat jinak než lodí nebo pěšky. V létě jsou kanály turistickou atrakcí: návštěvníci si tu mohou zahrát na gondoliéry. DOMINANTA UTRECHTU Z vrcholku 112 metrů vysoké gotické věže Domtoren je nádherný výhled na Utrecht protkaný grachty. Vychutná si ho však pouze ten, kdo zdolá více než čtyři stovky schodů vedoucích uzoučkou chodbičkou vzhůru. Klaustrofobikům nedoporučuji. KOMENSKÉHO NAARDEN Hrob a muzeum učitele národů Jana Ámose Komenského můžete navštívit nedaleko Amsterdamu v městečku Naarden, které je v Nizozemsku známé spíš jako názorná ukázka dokonalé novověké vodní pevnosti. SÓLO PRO VARHANY Hlavní chloubou kostela svatého Bava na Velkém náměstí v Haarlemu jsou ohromné varhany složené z 5068 píšťal a skvělá akustika, která umožňuje časté pořádání varhanních koncertů. Zahráli si na ně třeba i George Friedrich Händel a Wolfgang Amadeus Mozart. DŘEVÁKOVÁ ZÁPLAVA Ve skanzenu v Zaanse Schanse vám ukážou, jak složitě se dřeváky vyřezávaly dříve a jak jednoduše se dělají dnes. Mnoho turistů neodolá pokušení a jeden pár malovaných bot z topolového dřeva si zakoupí.