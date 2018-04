Nizozemsko: jak žít pod hladinou moře

Země pod vodou Nizozemsko se pyšní jedním z nejlepších systémů ochrany před povodní na světě. Podle posudků odborníků by mělo odolat i desetitisícileté vodě. Pod úrovní hladiny moře jsou plné dvě třetiny Nizozemska. Do moře zde ústí několik velkých evropských řek včetně Rýna či Maasy. V následujících čtyřech dekádách čekají zemi podle vědců mírnější, ale vlhčí zimy, hrozící častějšími povodněmi. Léta mají být sušší, lidé by se však měli připravit na nárazové, silné bouře, které rovněž mohou způsobit záplavy. Královský meteorologický institut odhaduje, že teploty v zemi vzrostou o 0,9–2,3 stupně v roce 2050. Hladina moře se má zvednout až o 0,85 metru.