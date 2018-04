Nízký Jeseník: alejemi starých jeřábů

Most přes Budišovku je z roku 1773 a je dnes technickou památkou, patří k němu i budova vodního mlýna.

Po mostě se snadno dostaneme na náměstí, nad nímž dvouvěžový kostel Nanebevzetí Panny Marie svou bělobou svítí do dalekého okolí. U jeho boční zdi stojí za povšimnutí starý smírčí kříž ze 16. století, řádně ošlehaný časem.

V rodišti Jana Zajíce

Z městečka vyrážíme do kopce východním směrem. Po chvilce námahy se dostaneme na jakousi mírně zvlněnou náhorní rovinu a po ní s požitkem ze snadné jízdy míjíme Svatoňovice a Čermné, abychom se mírným sjezdem dostali do Vítkova. Město bylo kdysi také plné horníků, kteří kromě stříbra občas měli to štěstí a vydolovali trochu zlata.

Čtvercové svažité náměstí, za poslední války zcela zničené, dnes nese jméno Jana Zajíce, místního rodáka a následovníka Jana Palacha. Pod novogotickým kostelem na vršku nad městem má Jan Zajíc hrobku s novodobým sarkofágem od Olbrama Zoubka.

Zastavit se také můžeme u školy, před níž je pomník švýcarského pedagoga J. H. Pestalozziho.

Kouzelné aleje a poutní místa

Tato část Nízkého Jeseníku je protkána krásnými alejemi věkovitých stromů, nejčastěji jeřábů, jimiž vedou dobré silnice. Po jedné z nich se můžeme vydat přes Klokočov, místo známé svým hřebčínem, a z něj dlouhým sjezdem k Odře, která je tady jen neširokou říčkou s kamenitým dnem a spoustou ryb.

V jednom z romantických koutů na levém břehu řeky je u Klokočůvku známé poutní místo Panna Marie ve skále. Podle pověsti tu světice za třicetileté války zachránila císařského vojáka před švédskou přesilou. Voda proudící ze skály pod obrovským převisem má prý od té doby léčivé účinky a jezdí se pro ni z daleka. Není divu, že na protilehlém břehu je tábořiště s mnoha stany, je to krásné místo s nevšedním geniem loci.

Středně náročná trasa celého cyklovýletu měří zhruba 25 kilometrů

Když po klikatící se silničce pojedeme po levém břehu Odry dále, určitě si všimneme přírodní památky u cesty. Izolovaný přírodní útvar, silně zvrásněná skála, je učebnicí horotvorných procesů. Názorně ukazuje, jaké tlaky a síly působily při tvorbě krajiny, v níž dnes žijeme.

Podobných skal bylo určitě v okolí více, ale protože všude je kvalitní kámen, jsou všude také lomy. Několik je jich u Heřmánek, před nimiž se údolí Odry rozšiřuje.

Idyla na závěr

Cesta vede po rovině, mnoho aut tudy nejezdí, a tak závěr našeho výletu je plný cyklistické idyly.

Na konci Heřmánek stojí malý kostelík a kolem něj je několik hrobů s italskými jmény. Potomci přistěhovalců z jihu Evropy tu dodnes žijí, ale nikdo neví, proč se Italové kdysi usadili právě tady. Možná proto, že je tu tak hezky, což je asi i důvodem, proč vysoko nad cestou je hnízdo a v něm rozvětvená čapí rodinka...