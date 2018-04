Nízké Tatry: vzhůru na Chopok!

Může se hodit * Vybavení vhodné pro hory s sebou- především kvalitní stan a spacák, pěnovou karimatku a obuv vhodnou pro vysokohorské túry. * Na hřebenovou túru je nezbytné vzít si s sebou kvalitní opalovací krém, pokrývku hlavy a sluneční brýle, zejména za pěkného počasí. Slunce je v těchto výškách skutečně nemilosrdné a nemáte šanci se před ním na hřebeni kamkoli schovat. * Mít s sebou dostatek vhodných nádob na načerpání pitné vody, voda je na hřebeni vzácná a studánky jsou mnohdy od sebe dost vzdáleny. * Časy označující vzdálenosti na mapě a na ukazatelích jsou nastaveny jen orientačně- na průměrně rychlou chůzi, takže zdatní horalé učenou trasu zvládnou obyčejně rychleji. * Setkání s medvědem se radši vyhněte. Přestože nejsou člověku přímo nebezpeční, potulují se zejména v okolí turistických chat jedinci, kteří jsou na člověka zvyklí a ti by vám mohli natropit nepříjemnosti. (Pár rad: jídlo dobře zabalte a uskladněte ho pokud možno mimo stan; neberte s sebou zbytečně aromatické potraviny a když, tak je velmi dobře zabalte; nocujte vždy na vyznačených stanovištích, vyhýbejte se noclehu na místech, kde jsou odpadky; při setkání s medvědem zůstaňte - lehko se říká hůř realizuje - klidně stát a vyvarujte se prudkých pohybů, pak můžete zkusit podle situace pomalinku odcházet...) V Nízkých Tatrách žíjí i jiná "atraktivní" zvířata - např. svišť, vlk, liška, nebo kamzík, nasazený zde z Vysokých Tater. JAK SE TAM DOSTAT: Do Nízkých Tater se dá pohodlně a poměrně rychle dostat vlakem - cesta z Prahy do Ružomberoka trvá něco přes 8 hodin (cena: 700 Kč nebo 500 Kč se zákaznickou kartou ČD)