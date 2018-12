Každý den jiná cena skipasu. Novinka z Tater brzy dorazí i do Česka

Netrpěliví lyžaři o víkendu honili první kilometry Parkoviště se plnila už před osmou hodinou a deset minut před půl devátou stály pod lanovkami menší fronty. Natěšení lyžaři se v sobotu nahrnuli do Nízkých Tater, aby si užili první den nové sezony. "Lyžovat už 1. prosince, to jsem si nemohl nechat ujít," těšil se 65letý Maroš Lazar, když dosedl poprvé na sedačku v dolní stanici Bielá puť. Bydlí sice až v Bratislavě, ale v Jasné tráví každou volnou chvilku. Jezdí na sezonní permanentku a kupuje si ji vždy už v dubnu, když jsou ještě snížené akční ceny. Loni ji měl za 199 eur (5 200 Kč), letos byla o dvacet eur dražší (5 700 Kč). "A ještě mi neplatí v době vánočních prázdnin," začertil se. V Jasné se vyzná, a tak se mi v tlačenici při přestupu do velkokapacitní kabinové lanovky ztratí. Je důležité být vepředu a neztrácet čas. Baví ho nejen lyžování, ale také sledování naježděných kilometrů v aplikaci GoPass. "Z dvou set tisíc registrovaných lyžařů jsem byl v loňské sezoně padesátý," pochlubil se a skromně dodal, že jeho výkon 1 865 kilometrů je jen třetinou toho, co najezdil nejpilnější lyžař loňského roku. Téma najetých kilometrů jsem během sobotních cest lanovkou zaslechl ještě několikrát. Lyžaři, obzvlášť ti náruživí, kteří si nenechali ujít ani zahajovací den sezony, své výkony porovnávají s velkou chutí. Jedni vtipkují na adresu svého kamaráda: "Kdybychom si ho rozklikli v Gopassu, už bude mít určitě dvakrát sjetý Chopok," smáli se po ránu. Jiní se přeli, kolik dnů v sezoně musel stát na lyžích nejpilnější jezdec roku. Provozovatel nakonec zveřejnil, že první den na svahy vyrazilo 2 500 lyžařů. První kilometry sbírali především na Závodní sjezdovce z Priehyby na Zahrádky, otevřena byla i Májová do Jasné a modrá sjezdovka Biela púť. "Sezonu standardně otevíráme první prosincový víkend a tyto tři sjezdovky jsou minimem, které se snažíme mít připravené," řekl marketingový ředitel Juraj Chovaňák. V mrazivé sobotě jela naplno sněžná děla na Závodní sjezdovce nad Priehybou, ale v následujícím teplejším dni už stála. "Čekáme oteplení, ale také by měl padat přírodní sníh. Další technické zasněžování bude možné až po 10. prosinci," čte Chovaňák z grafů na mobilu. Pokud půjde vše podle předpokladů, očekává, že o Vánocích bude v provozu 80 procent sjezdovek. Zahájení sezony v Tatrách není jen příležitostí pro lyžaře, jde také o společenskou událost. Mnozí hosté přijeli do hor bez lyží a chystají se na večerní party. U venkovního baru na Priehybě se teď mísí s lyžaři a společně si podupávají do rytmu. Hosty v helmách i kožešinách baví saxofonista, který stojí na baru a improvizacemi příjemně doplňuje reprodukovanou hudbu. Čas sportu pomalu končí, blíží se čas večírku. Zimní sezonu v nabitém sále symbolicky odstartují čeští herci Martin Dejdar s Markem Němcem.