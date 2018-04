Pivní jméno neodráží ani tak zálibu v opojném nápoji, který v bohatém viničním kraji vždy narážel na silnou konkurenci. Je spíše poklonou minulosti města. Aby pivaři prorazili, chopili se populární městské postavy, na kterou si dodnes může každý sáhnout. Svalnatý kamenný Corgoň už dvě staletí podepírá nároží Kluchova paláce v Horním městě pod Nitranským hradem.

Časy knížete Pribiny

Pokud si kamenný gigant trochu nadhodí své břímě a pohlédne do rozlehlého náměstí před sebou, může si prohlížet záda dávného knížete. Úděl této sochy je lehčí ­ nic nenese. Jen vévodí náměstí Horního města jako vzpomínka na Pribinu, prvního známého vládce Nitranska.

Tento panovník vstoupil do dějin jako poražený: dobytím jeho panství na Nitransku vzniká Velká Morava. Pro Nitru je to však první slovenský kníže ­ a také ten, kdo z ní udělal matku slovenských měst". V Čechách se podobné cti těší hlavní město, slovenské Bratislavě to bylo odepřeno.

Koneckonců u "Prezalauspurchu" (Bratislava) se s vítězstvím Maďarů v roce 907 jen ztrácejí stopy po Velké Moravě. Zato Nitra patří k časům její slávy. Existovala už v době, kdy přemyslovská knížata teprve zakládala Prahu i svůj stát. Jako "Nitrava" se připomíná v historických záznamech z let 871 - ­873.

Nitranský hrad

Nárok Nitry na prvenství mezi slovenskými městy se však neopírá jen o tuto dávnou zmínku. Až donedávna jej Nitranští odvozovali i od prastaré památky, od pozůstatku kostela sv. Emerama uvnitř Nitranského hradu, který ční nad řekou Nitrou a nad dvěma částmi města, Horním a Dolním městem.

Podkovovité kněžiště pod románským obloukem prosvětluje přes malá kruhová okna odpolední slunce -­ tento architektonický zlomek byl dlouho považován za Pribinův kostel", za první chrám Slovenska, založený kolem roku 830, ještě než město a celé západní Slovensko dobyl Mojmír, první kníže Velké Moravy.

Zbylo z něj málo, protože starý chrám musel udělat při přestavbách místo pro bohatě zdobený Horní a Dolní kostel, umělecky nejcennější památky Nitranského hradu. I dochované zbytky však stačí na zjištění, že Pribinův kostel" mohl vzniknout nejdříve dvě století po Velké Moravě.

Nejstarší památka Nitry zůstává neznámá

Kostel dávného panovníka a nejstarší památka Nitry se tedy dále hledá. Zřejmě však bude tady, v Horním městě nebo v základech jeho hustě zastavěné citadely ­ pokud ta čest nepatří slovanskému kostelíku, jehož základy se našly na jednom z výběžků Zoboru.

I když se pozůstatky nejstaršího kostela dosud nenašly, přece jen se zdá, jako by v Nitře zbylo z dávné říše více než kdekoli jinde. Snad to dělá vzpomínka na časy, kdy v Nitře vyrůstal první známý křesťanský chrám na území západních Slovanů, kdy do kláštera svatého Hipolyta na úpatí Zoboru přicházeli první mniši a kdy ve městě začínal svůj vzestup legendární Svatopluk, zpočátku jen vládce nitranského údělu.

Nitra totiž existuje od věků ­ na rozdíl od nevýslovné pevnosti" knížete Rastislava nebo od města Moravy, jež bylo zřejmě hlavním centrem první západoslovanské říše.

Toulky Horním a Dolním městem

V tichých uličkách Horního města, na lavičkách náměstí před Velkým seminářem či v zeleni pod vznosným mariánským sloupem lze rozjímat nad podivným paradoxem: nad tím, že památka na tuto říši přežívala právě na území, jež ovládli Uhři, její ničitelé. Ale historie je plná podobných ironických momentů.

V Dolním městě se člověk podobnými úvahami zatěžovat nemusí. Je zajímavé toulat se v úzkých uličkách kolem elegantních klasicistních, secesních či novorenesančních staveb a nahlížet do zákoutí starých dvorů. Dolní město, které se opakovaně stávalo kořistí dobyvatelů, však dělí propast věků od vzpomínky, kterou tiše uchovává Horní město. Tady dole" připomíná zašlé časy jen pár kostelů a muzeum, z jehož expozicí se vzpomínka na dávnou říši už dávno vytratila.



http://www.nitra.sk (webová stránka města)

http://www.historia.sk/mesto (muzea, galerie, památky)