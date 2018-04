Nikdy nevěřte falešným průvodcům

Nevyznáte se tady? Potřebujete pomoc? Chcete levného průvodce? Podobné otázky budou na vás v turisticky oblíbených zemích Severní Afriky - především v Maroku, Egyptě, ale i v severní části Tuniska - jenom pršet. Nevěřte ale planým slibům pokud se skutečně nejedná o průvodce, který má státní zkoušky a musí mít proto od úřadů i speciální průkaz. Falešní průvodci totiž toho mnoho nevědí a navíc jejich finanční požadavky bývají často neúnosně vysoké.»Falešní průvodci patří k největším problémům pro turisty především v Maroku,« píše se například v knize Severní Afrika od renomovaného australského nakladatelství Lonely Planet. Falešní průvodci jsou ve jmenovaných arabských zemích zásadně muži, většinou středního věku. Ať už budete na jakémkoli místě, slíbí vám téměř vždy všechno: že vám dejme tomu zajistí levnější vstupy na památky, že vás odvezou autem, kam budete chtít, že vám podají ty nejlepší informace. Ovšem pak přijde jejich největší trumf: vše dostanete za mimořádně výhodnou cenu, kterou nikdy od oficiálního průvodce nemůžete dostat. Jenže to je právě ten největší omyl. Mnoho podvedených turistů totiž až po zaplacení podobným individuím zjistí, že cena je naopak přemrštěná. Navíc nepraví průvodci mají jenom velmi povrchní znalosti z historie či architektury. Do velmi problematických situací se cizinci dostávají, když například automobil řízený »vašim« společníkem zaviní dopravní nehodu. V Severní Africe totiž kromě jiného platí, že za havárii vždy může řidič. Pokud jste tedy účastníkem nehody, falešný průvodce většinou po vás žádá peníze, aby zaplatil obvyklou kompenzaci postiženému. Vážným problémem se také stává to, že podobní podvodníčci jsou strašně nevybírají, když požadují peníze, a turistům mnohdy i vyhrožují. V Maroku dokonce zaznamenali i několik fyzických napadení. Přitom obvykle požadují peníze na takových místech, kde návštěvník nemá moc šancí uniknout. Dále si můžete být téměř stoprocentně jisti, že místní lidé vám v tomto případě nepomohou. A stěžovat si na policii? To můžete. Úředníci si vaši stížnost přinejlepším zapíší a tím to pro ně končí. Nečekejte, že by se namáhali s nějakým vyšetřováním. Rada je tedy poměrně jednoduchá: vyhýbejte se těmto průvodcům, jak můžete. Ušetříte si tím mnoho problémů a mnoho peněz. Proto nikdy nelitujte vynaložení určité finanční částky na oficiálního registrovaného průvodce, kterého ve větších městech vždy seženete v turistických informačních centrech.