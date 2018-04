Night Run 2015: série závodů, které rozsvítí noční města

Night Run 2015 má ambici být ještě kvalitnější a větší než loňský ročník. Přináší širší zázemí pro závodníky, ale i samotnou světelnou show a startovací koridor.

Co se nemění, jsou délky závodních tratí. I tentokrát lze vyběhnout na 5 nebo 10 kilometrů dlouhou trasu. V případě té kratší půjde o takzvaný Avon růžový běh na podporu boje proti rakovině ženského prsu.

V cíli čeká každého účastníka závodu pamětní medaile Night Run 2015, diplom i bohaté občerstvení. K dispozici budou slevy od partnerů, masáže nebo výživové poradenství. Zajištěná bude také úschovna zavazadel i zdravotnická služba.

Svou účastí v závodu navíc přispějete na dobrou věc, z každého startovného v hodnotě 500 korun poputuje stovka na konto Avon boj proti rakovině prsu. Částka se využije na prevenci, pomoc nemocným ženám a další výzkum tohoto onemocnění.

Kids Cup 2015: startují i dvouleté děti

Pokud nechcete běžet, přijďte fandit a vybírejte z doprovodného programu! Pro juniory se vezou skákací hrady, chystá se malování a další atrakce!

Hlavnímu závodu bude i tentokrát bezprostředně předcházet juniorský běžecký pohár pro děti od 2 do 15 let RWE Kids Cup 2015. Startuje vždy v podvečerních hodinách. Vyběhnout lze na 500 metrů až 4 kilometry dlouhou trať. Ve hře jsou pamětní medaile i dárky od partnerů!

Sérii závodů zahájí Ostrava

První ze zastávek závodu - Night Run Ostrava - startuje 18. dubna na Masarykově náměstí v Ostravě, poběží se v centru města i po břehu řeky Ostravice.

Příprava na večerní závod začne už v odpoledních hodinách. Registrace budou probíhat od 16:00 do 19:30 hodin, start závodu je naplánován na 20:30 a výsledky se vyhlásí krátce před 22. hodinou.

Účastníci dětského běžeckého poháru RWE Kids Cup se mohou registrovat od 16:00 do 17:30, půlhodinový závod pak odstartuje v 18 hodin.

Osm měst, osm zážitkových závodů a dva vánoční bonusy

Seriál závodů Night Run 2015 letos míří do osmi měst Česka. Druhou zastávkou po Ostravě bude 25. dubna Hradec Králové.

Dne 16. května se závod přesune do Brna a odtud 15. srpna do Zlína. 19. a 26. září navštíví Prahu a Plzeň a 10. a 17. října zamíří do Českých Budějovic a Olomouce. Dva vánoční speciály přidají na 12. prosince v Hradci Králové a 19. prosince v Praze.