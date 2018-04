Nicov, nejmenší ves světa

Jedno křídlo brány chrámu Nanebevzetí Panny Marie, jež je natřená již vybledlou zelenou barvou, při otevírání hlasitě vrzne. To, co by nikde nikdo ani nezaznamenal, a to, co by nikoho jinde nemohlo nijak vzrušit, však v Nicově neplatí. Jak jinak, jsme prý v nejmenší vesnici na světě a jakýkoli pohyb se zde odehraje, bývá rychle zaznamenán.»Můžete mi to křídlo pak zavřít,« říká František Procházka, který vychází z blízkého přízemního domku a jemuž kolem nohou poskakuje fenka Beňa. V Nicově, nedaleko Plánice, která je nedaleko Klatov,se valnou část roku totiž neděje zdánlivě vůbec nic. Co by se také mělo dít v osadě, která nese na internetových stránkách hrdý titul: nejmenší vesnice světa. Pohnutí jedním křídlem brány, může zde proto pro někoho znamenat pohnutí celým dějem jednoho dne. »Jak se žije v Nicově?« ptám se pana Procházky. Odpovědí je pokrčení ramen a čtyři slova: »Nějak to vydržet musíme,« říká František Procházka, který zde žije sám se svým pejskem již deset let. »A bydlí tady ještě někdo?« »No, dva lidi tady bydlí. No, a pak ten penzion. Ale když je pouť, tak sem přijedou z okolí až dva tisíce lidí,« vysvětluje pan Procházka a spěšně odchází do svého domku. Byl vyrušen ze svého uzavřeného světa, v němž se opět rychle ztrácí. Takový je tedy Nicov? Je a není. Kdo jím jenom projede, bude si nadále myslet, že zde je pouze to nic, jež je obsaženo i v jeho názvu. Jenže Nicov,kde téměř nikdo nebydlí, má k překvapení všech vlastní chrám s barokní márnicí, faru, starý i nový hřbitov a dnes dokonce i penzion s restaurací, bazénem a tenisovým kurtem. Dost na to, že ve vesnici jsou pouze čtyři stavení. Přitom chrám Nanebevzetí Panny Marie, ke kterému dvakrát za rok směřují kroky tisíců věřících při poutích, je v podstatě unikátní stavbou. Byl postaven v letech 1719-1730 podle projektů Kiliána Ignáce Dientzenhofera a vůbec poprvé zde bylo použito zvláštní klenutí stropu, jež dostalo jméno »česká placka«. Aby bylo učiněno zadosti »českým« zvykům, tak před chrámem ještě stojí lípa stará 400 let. Bohužel pařezy v bezprostředním okolí kostela svědčí o tom, že měla i další velmi staré kolegyně. Již nemá. Jak je to ovšem s tvrzením, že Nicov je nejmenší vesnice na světě? Dopravní označení patřící obcím skutečně má. A ty dvě značky jsou od sebe vzdáleny necelých sto padesát metrů. Parametry miniobce jsou tak zřejmé. Ale... »Část Nicova patří Plánici a část Zborovům. Není to vedeno jako samostatná obec,« vysvětlují na úřadě v nedaleké Plánici. Vladimíru Kokoškovi, jehož rodina zvelebila v letech 1992 až 1997 bývalou školu a od té doby je zde penzion Pod zvonem (tam je ten avizovaný bazén a tenisový kurt), to nevadí. »Označil jsem Nicov na svých internetových stránkách za nejmenší vesnici na světě, protože toto místo charakter obce má. Nemá jenom úřad,« vysvětluje pan Kokoška. Kdyby se vám však přesto zdálo, že v této osadě skutečně není nic,tak ještě jedna rada pro muže. Blízko obce, směrem na Plánici, je léčivý pramen. Věřtenevěřte, prý působí jako afrodisiakum. A pak že v Nicově není nic. Možná zde někdo najde úplně všechno.Vesnička Nicov se nachází u malého městečka Plánice, které je zase vzdáleno od okresního sídla Klatovy necelých patnáct kilometrů. Kdybyste jeli autem či autobusem od Sušice, tak od ní je pak Plánice vzdálena třiadvacet kilometrů a od Nepomuku patnáct. Nicov je u silnice normálně označen dopravní značkou a poznáte jej už z dálky, protože místní kostel je na kopečku a skutečně dominuje krajině.