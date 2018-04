NICE: francouzská kráska s azurovou krajkou

Ale na své si zde přijde i obyčejný turista, který nevlastní platinovou kreditní kartu. A pokud nepotřebuje k životu luxusní apartmá či soukromý vrtulník, nemusí ho cesta na Azurové pobřeží, jak se správně tato oblast nazývá, stát více, než v jiné části Středomoří.Azurové pobřeží s kilometry výborně udržovaných pláží, barvou moře, která této části Francie dala jméno, a záplavou palem, pinií a olivovníků dokáže nabídnout skutečně hodně. Koho by snad přestalo bavit polehávání u moře a dokonce i bohatá nabídka vodních sportů, může vyrazit do zdejších muzeí, navštěvovat trhy, ochutnávat skvělou francouzskou kuchyni či si například zahrát v kasinu.Největším městem Azurového pobřeží a jeho přirozeným centrem jsou světoznámé lázně Nice. Mondénní francouzská kráska, jejíž kilometrové promenády zdobí blankytně modrá krajka Středozemního moře, přitahuje pozornost, coby prázdninový cíl, již více jak dvě staletí. O Nice však platí totéž co o celé Riviéře. Zatímco dříve to byli především urození návštěvníci, kteří si sem jezdili léčit svoje neduhy, dnes město nabídne přívětivou tvář každému hostovi, kterých každým rokem přibývá. Turista si tento nápor uvědomí hned po příletu na mezinárodní letiště v Nice, které je po Paříži druhým největším ve Francii. Jeho branami navíc projdou i ti, kteří míří například do Monaka či italské Ligurie.Avšak ani ten, kdo přijede do Nice poprvé, se nemusí bát zmatečnosti velkoměsta. Nice nadále zůstává elegantním francouzským letoviskem, které usiluje o pohodlí turistů, takže pobyt by zde návštěvníkovi neměly zkomplikovat žádné nečekané těžkosti. Mapy města a průvodce po okolí získá turista na letišti či v každém hotelu, avšak obejde se i bez nich. Hlavní orientační osou je zde samozřejmě záliv, který obtáčí promenáda. Nad městem se navíc tyčí zelený kopec se zbytky opevnění, který zvláště večer představuje nepřehlédnutelnou dominantu - je totiž nádherně osvětlený a uprostřed hraje všemi barvami umělý vodopád. Kopec je oblíbeným místem vycházek, avšak jen ve dne, kdy je městský park otevřen a je odtud výborný výhled na celé Nice. Dopřát si ho mohou i lidé špatně se pohybující - ve skále je totiž zbudovaný výtah.Na straně parku odvrácené od moře se dá sejít do malebných uliček Starého města. Právě tady si návštěvník přijde na své, pokud jsou jeho srdci blízká zákoutí s originálními kavárničkami, pitoreskními obchůdky a pouličními umělci. Najde zde také rybí trh či domy s bouřlivou minulostí, kde si dávali dostaveníčko malíři.Směrem zpátky k moři otevře náruč francouzská pohostinnost. Souběžně s někdejším městským opevněním vyrostla jedna restaurace vedle druhé. Tady zjistíte, že skvělý hodovnický zážitek ještě nemusí zkazit závěrečná útrata. Hned v sousedství kulinářských podniků narazíte i na proslulé květinové trhy, které mohou částečně odpovědět na to, proč ve Francii není těžké být galantní: obrovská kytice čerstvě řezaných květů zde totiž přijde na totéž, kolik v českém květinářství zaplatíte za několik povadlých růží.A koho na tržnici zláká jemná květinová vůně, může při výletu do okolí Nice připravit svému nosu ještě jednu lahůdku. Nedaleko od města, po silnici N7 směrem na Monako, má ve vesničce Éze svoji pobočku parfumérská firma Fragonard. Tady nabízejí turistům prohlídku s odborným výkladem o tajích natolik voňavé výroby, až se návštěvníkovi zatočí hlava. Ovšem pokud se tak již nestalo při cestě po křivolakém Azurovém pobřeží.

JAK SE TAM DOSTAT:

Nejjednodušší dopravou do Nice a na Azurové pobřeží je nová linka Českých aerolinií, která začala spojovat jihovýchod Francie s Prahou každé pondělí, čtvrtek, pátek a neděli. Podrobnější informace na čísle (02)21104310.



CO SI ODVÉZT:

Každý milovník dobrého pití ocení bohatou nabídku kvalitních francouzských vín, které se zde prodávají za velmi přijatelné ceny. To se týká i starších ročníků, jež si lze koupit a odvézt domů v praktické dřevěné krabici.