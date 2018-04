Neznámé krásy Slovenska: výstup na majestátní Pilsko

Může se hodit Jak se tam dostat

Autem musíte přes Žilinu, Martin a Kraľovany (příp. Ružomberok) do Dolného Kubína, odtud do Oravského Podzámku, kde odbočíte vlevo na Hruštín a Námestovo. Ještě před námestovem můžete odbočit do obce Oravské Veselé, odkud vychází zelená značka na Pilsko.

Pokud zvolíte pro výstup modrou značku, pak pokračujete do Oravské Polhory (cca 10 km od Námestova), odkud odbočíte do obce Sihelné anebo k hraničnímu přechodu Hliny.

Vlakem je cesta na Oravu hodně zdlouhavá, lepší je rozhodně využít některou z dálkových autobusových linek do Námestova (jedna noční jezdí i z Prahy a Brna). Z Námestova jezdí autobusy do všech výše zmíněných obcí. Polská strana Pilska je dobře dostupná z Krakova, z Česka nejlépe autem.

Stredné Beskydy – tip na drsný přechod

Málokdo ví, že k fyzicky i psychicky nejnáročnějším horským putováním na Slovensku patří

Přechod Stredných (Kysuckých a Oravských) Beskyd. Obvykle se začíná na západě v železniční zastávce Skalité-Serafínov, kam je dobré vlakové spojení z Čadce. Odtud se jde pořád po modré turistické značce po slovensko-polské hranici. Pokud máte dobrou kondici, za čtyři dny dorazíte do Oravské Polhory vzdálené zhruba 80 km. Cesta vede téměř neustále hraničním průsekem hlubokými lesy, jen místy se objevují louky s výhledy. Terén je velmi náročný, střídají se ostré výstupy s prudkými padáky, s výjimkou hraničního přechodu Hliny (pod Pilskem) si není možné nikde nic koupit ani doplnit zásoby.

Zjednodušení nabízí paralelní polské značení, které traverzuje některé kopce, odbočuje k turistickým chatám nebo do podhorských vesnic.

Kromě Pilska tato hřebenovka zpřístupňuje další dva krásné vrcholy – Velkou Raču (1238 m) a Babí horu (1725 m). Jen opravdoví drsňáci si mohou troufnout projet tuhletu překrásnou hřebenovku v zimě na lyžích.